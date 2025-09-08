Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Caso Los cuellos blancos: PJ rechazó pedido de César Hinostroza de cese de prisión preventiva en su contra

César Hinostroza fue presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria.
César Hinostroza fue presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria. | Fuente: Andina
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

El exjuez supremo César Hinostroza enfrenta otras investigaciones fiscales y un pedido de extradición que está en trámite ante las autoridades del Reino de Bélgica, donde se encuentra radicando en la actualidad.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial rechazó el pedido del exjuez supremo César Hinostroza para que se ordene el cese del mandato de prisión preventiva que se dictó en su contra en un proceso penal que se le sigue por el caso Los cuellos blancos del puerto.

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley declaró "infundada" la solicitud que presentó Hinostroza Pariachi, a través de su defensa legal, para que el mandato de prisión preventiva que pesa sobre el exjuez Supremo fuera sustituido por una medida de comparecencia simple dentro de este proceso penal.

La defensa legal de César Hinostroza alega que el mandato de prisión preventiva que se dictó contra su patrocinado no se efectivizó y sostiene que se desvanecieron los graves y fundados elementos de convicción respeto a los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal que le atribuye la Fiscalía a su defendido respecto a cinco hechos recogidos en la disposición número 15 del 19 de octubre del 2018, entre ellos integrar la organización criminal, mal denominada “Los cuellos blancos del puerto, donde se le considera cabecilla o líder".

No obstante, Checkley Soria determinó que en el caso concreto subsisten los graves y fundados elementos de convicción respecto a los hechos 02,03, 04 y 05, que inciden en los delitos recalificados como cohecho activo específico y, en el último caso, subsistente como delito el de organización criminal, que reviste gravedad.

"Por lo que al no enervarse dicho presupuesto material de la prisión preventiva, que es el cuestionado por la defensa, corresponderá desestimarse la solicitud de cese de la prisión preventiva formulada por la defensa de Hinostroza Pariachi", precisó el magistrado en su resolución emitida el último 22 de agosto a la que tuvo acceso RPP.

Sobre el exjuez supremo César Hinostroza pesan otras investigaciones fiscales y un pedido de extradición que está en trámite ante las autoridades del Reino de Bélgica, donde se encuentra radicando en la actualidad.

Te recomendamos

Informes RPP

Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta

La Autoridad Nacional de Infraestructura, conocida como ANIN, se ha quedado sin fondos y varias de sus obras han quedado en el aire. Proyectos claves en Lambayeque y Cusco están paralizados, poniendo en riesgo a miles de familias y retrasando servicios de salud. ¿Qué consecuencias trae esta parálisis y cómo piensa resolverse? Escuchemos el informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Caso Los cuellos blancos Poder Judicial César Hinostroza

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA