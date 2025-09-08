Caso Los cuellos blancos: PJ rechazó pedido de César Hinostroza de cese de prisión preventiva en su contra

El exjuez supremo César Hinostroza enfrenta otras investigaciones fiscales y un pedido de extradición que está en trámite ante las autoridades del Reino de Bélgica, donde se encuentra radicando en la actualidad.

El Poder Judicial rechazó el pedido del exjuez supremo César Hinostroza para que se ordene el cese del mandato de prisión preventiva que se dictó en su contra en un proceso penal que se le sigue por el caso Los cuellos blancos del puerto.



El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley declaró "infundada" la solicitud que presentó Hinostroza Pariachi, a través de su defensa legal, para que el mandato de prisión preventiva que pesa sobre el exjuez Supremo fuera sustituido por una medida de comparecencia simple dentro de este proceso penal.



La defensa legal de César Hinostroza alega que el mandato de prisión preventiva que se dictó contra su patrocinado no se efectivizó y sostiene que se desvanecieron los graves y fundados elementos de convicción respeto a los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal que le atribuye la Fiscalía a su defendido respecto a cinco hechos recogidos en la disposición número 15 del 19 de octubre del 2018, entre ellos integrar la organización criminal, mal denominada “Los cuellos blancos del puerto, donde se le considera cabecilla o líder".



No obstante, Checkley Soria determinó que en el caso concreto subsisten los graves y fundados elementos de convicción respecto a los hechos 02,03, 04 y 05, que inciden en los delitos recalificados como cohecho activo específico y, en el último caso, subsistente como delito el de organización criminal, que reviste gravedad.



"Por lo que al no enervarse dicho presupuesto material de la prisión preventiva, que es el cuestionado por la defensa, corresponderá desestimarse la solicitud de cese de la prisión preventiva formulada por la defensa de Hinostroza Pariachi", precisó el magistrado en su resolución emitida el último 22 de agosto a la que tuvo acceso RPP.



