Peritaje de Fiscalía concluye que la voz en audio de capitán PNP Junior Izquierdo corresponde a Juan José Santiváñez

El informe fiscal establece que existe una alta probabilidad de que la voz grabada sea la del ministro Juan José Santiváñez. Esta conclusión se basa en un análisis técnico-científico realizado por tres peritos especializados del Ministerio Público.

Un peritaje fonético-acústico oficial del Ministerio Público confirmó que la voz registrada en un audio grabado el 24 de mayo de 2024 por el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé —conocido como 'Culebra'— en un chifa del distrito limeño de San Borja corresponde al actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, cuando todavía era titular de la cartera del Interior.

Un reportaje de Cuarto Poder dio cuenta que el informe pericial N.° 259-2025, elaborado por la Oficina de Peritaje del Ministerio Público, concluye que existe una alta probabilidad de que la voz que se escucha en la grabación pertenezca al hoy ministro Santiváñez, quien enfrenta múltiples investigaciones fiscales, entre ellas por presunto tráfico de influencias, lavado de activos, encubrimiento personal y abuso de autoridad.



El análisis se realizó mediante el programa científico forense SIS II, utilizando tanto muestras de voz dubitadas como indubitadas. La pericia también concluye que existe similitud lingüística cualitativa entre ambas voces, basada en la coincidencia de ocho rasgos lingüísticos clave.

“El mismo peritaje está diciendo, desde el principio, que pertenece al mismo locutor”, señaló el perito en audio y video forense Fabián Aquije Saavedra al dominical.

Según la investigación periodística, el informe fue entregado a la Fiscalía el pasado 29 de agosto de 2025, exactamente un año después de que el capitán PNP Izquierdo, junto a su abogado José Carlos Mejía, presentaran el dispositivo original con la grabación.

Este caso no se trata de una pericia solicitada por alguna de las partes, sino de una evaluación oficial encargada por la Fiscalía. Los responsables del análisis fueron tres profesionales de la Oficina de Peritaje del Ministerio Público: Erick Cervantes Peralta (ingeniero electrónico en telecomunicaciones), Ruth Atalaya Chávez (licenciada en Ciencias Físicas) y Melissa Pariona Noguera (lingüista forense).

“Tres científicos nos dicen que el que ha mentido es Juan José Santiváñez”

Desde que el audio fue entregado a la Fiscalía de la Nación en agosto de 2024, el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, negó reiteradamente que la voz fuese suya. Incluso llegó a insinuar que podría tratarse de una imitación realizada por un cómico.

Además, durante el proceso de investigación, Santiváñez se negó a brindar una muestra de voz solicitada por el Ministerio Público y entregó un teléfono móvil reseteado y sin chips.

Por orden del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, los peritos forenses procedieron a realizar el análisis sin su colaboración directa, utilizando dos muestras de voz obtenidas de videos oficiales del Congreso de la República, donde el ministro interviene públicamente.

“Yo, en agosto de 2024, dije bien claro: o miente el capitán PNP Junior Izquierdo o miente el ministro Juan José Santiváñez. Un año después, tres científicos nos dicen que el que ha mentido es Juan José Santiváñez”, afirmó el abogado José Carlos Mejía al programa Cuarto Poder.

“Acá no se trata de un muñeco armado, sino de un ministro del Interior que le contó a un capitán de la Policía Nacional del Perú diversos hechos que configurarían delitos. Y todo lo que él le contó de forma voluntaria a mi patrocinado, absolutamente todo, es real”, enfatizó la defensa legal.

En la misma línea, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, sostuvo que el peritaje confirma que el ministro ha engañado al país.

“Él ha dicho más de una vez que no es su voz, lo ha negado más veces que Pedro negando a Cristo. Esto lo pinta de cuerpo entero, lo dibuja perfectamente”, cuestionó.

¿Qué revelan los audios?

En la grabación, se escucha una voz —ahora confirmada como la de Santiváñez— afirmando que la presidenta Dina Boluarte le pidió cerrar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), que investiga a su hermano Nicanor Boluarte y a su exabogado Mateo Castañeda.

Santiváñez le dice también al capitán PNP Junior Izquierdo que el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, cuyo apodo sería 'Canario', le habría advertido sobre un posible allanamiento a su domicilio.

En otro momento del audio, Santiváñez también hace referencia al “cofre”, término utilizado para aludir al vehículo presidencial, en el que, según él, se estaría movilizando Vladimir Cerrón, prófugo líder del partido Perú Libre, para evitar ser capturado por la Policía Nacional.