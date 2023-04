Sergio Tarache fue detenido en Colombia el pasado 11 de abril. | Fuente: Difusión

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia informó este sábado que ha programado para el miércoles, 3 de mayo, la audiencia de extradición del ciudadano venezolano Sergio Tarache Parra, investigado por el presunto delito de parricidio-feminicidio por la muerte de la joven Katherine Gómez (18).

La audiencia comenzará a partir de las 9:00 p.m. y forma parte del proceso de extradición que afronta Tarache Parra desde Colombia, a donde huyó tras quemar viva a su expareja cerca de la plaza Dos de Mayo, en Cercado de Lima, el pasado 18 de marzo.

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia programó para el 3 de mayo, a las 9:00 h, la audiencia de extradición de #SergioTaracheParra, investigado por presunto delito de parricidio-feminicidio en agravio de Katherine Gómez Machare. (1/2) pic.twitter.com/a42bvhUD9Y — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) April 29, 2023

Hace dos días, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, anunció que el 10 de mayo se entregará al Consejo de Ministros el cuadernillo de extradición del ciudadano venezolano al Perú.

Pero el titular de Justicia precisó que la fecha dependerá mucho de la decisión que adopte la Sala Penal Permanente, liderada por el juez César San Martín, en la audiencia de este miércoles 3.

“Tenemos una semana porque el 10 debo tener el proyecto de resolución suprema en la PCM para que sea aprobado y sea publicado en El Peruano", precisó.

"De manera que nosotros podemos decir que el día 10 de mayo cumplimos con nuestra función y luego esto se va a Colombia para que continúe el trámite de extradición", agregó.

Caso Sergio Tarache

Sergio Tarache es acusado de rociar gasolina y prenderle fuego a Katherine Gómez el pasado 18 de marzo cerca de la plaza Dos de Mayo (Cercado de Lima). Luego de confirmarse el fallecimiento de la joven, pasaron seis días para que el Poder Judicial dictara 6 meses de impedimento de salida del país contra el feminicida.

Tras ello, los padres de Katherine Gómez viajaron a Colombia junto con la exministra de la Mujer Rosario Sasieta. José Gómez y Cinthia Marache habían exhortado a las autoridades colombianas mayor celeridad con la entrega del asesino de su hija. Incluso, pidieron la intervención del presidente Gustavo Petro.

"Quiero decirle al señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, que soy un padre de familia que no vengo con ningún color político y le pido que me entienda como padre, que se ponga en mis zapatos y que me ayude a que el asesino de mi hija vaya al Perú a pagar por el delito que cometió", indico José Gómez.

"Yo, como madre, dije desde un principio que mi sed de justicia no va a parar, voy a seguir luchando por mi hija, le pido a las autoridades colombianas que me apoyen para que (Sergio Tarache Parra) llegue a Lima a pagar su delito", sostuvo Cinthia Marache.