Poder Judicial declara reo contumaz a César Combina tras no acudir a juicio que afronta por presunta difamación

El excongresista es acusado de difamación por parte del exalcalde de Trujillo Arturo Fernández.

El Poder Judicial declaró reo contumaz al excongresista César Combina por no acudir a la audiencia virtual del pasado 30 de octubre en un juicio que se le sigue en su contra por cometer una presunta difamación. Con ello se dispone a la Policía Nacional su búsqueda y captura inmediata.

Combina fue acusado por el exalcalde de Trujillo, César Arturo Fernández, por supuestamente propagar información falsa y ofensiva en redes sociales.

“Notifíquese al querellado, a efectos de que tenga pleno conocimiento de la presente resolución y pueda ponerse a derecho de manera voluntaria, y a la defensa conjunta del Querellado para que en el plazo de dos días justifique su inconcurrencia, bajo apercibimiento de ser excluidos y multados, y cursarse oficio a la Coordinación de la Defensoría Pública para la designación de un Defensor Público que lo patrocine”, se lee en la resolución.

César Combina fue congresista por Junín en el 2020 por el partido Alianza Para el Progreso. Ahora está en las filas de Avanza País e intenta ser precandidato a la presidencia.

Combina se pronuncia

El exlegislador precisó para RPP que el jueves de la semana pasada respondió de manera inmediata al juez para ponerse a la espera de una nueva citación, pero por el feriado largo no hubo una respuesta del Poder Judicial y recién se ha notificado la resolución que lo declara reo contumaz.

Combina aseguró que no abandonaron el caso ni se han ausentado reiteradas veces del proceso. Además, por consejo de sus abogados, indicó que no brindará declaraciones a los medios de comunicación.