Rutas de Lima anuncia que suspenderá el cobro de peajes de Villa y Punta Negra tras decisión del Poder Judicial

Luego de que el Poder Judicial emitiera una resolución en la que ordena a Rutas de Lima suspender el cobro de peajes de en las casetas de Villa y Punta Negra, la concesionaria emitió un comunicado en el que indica que se allanará a la decisión del órgano de justicia.

No obstante, consideró que dicha acción "añade aún mayor arbitrariedad al trato recibido por parte del Estado peruano".

Asimismo, señaló que su disposición anterior de reanudar el cobreo de peajes se dio "en estricta aplicación de los derechos la amparan conforme al marco normativo aplicable".

Posteriormente, informó que las unidades de peajes de Huaylas, San Pedro, Arica y Quebrada Seca operan con normalidad, debido a que no hay mandato judicial que disponga su suspensión.

Por tanto, solicitaron intervención de la fuerza pública ante posibles movilizaciones o conmoción social a fin de "garantizar la integridad y seguridad de sus trabajadores y del personal asignado".

Rutas de Lima informó que las unidades de peajes de Huaylas, San Pedro, Arica y Quebrada Seca operan con normalidad | Fuente: RPP

Municipalidad de Lima responde a Rutas de Lima

Por su parte, la Municipalidad de Lima cursó un oficio en el que señala que ha tomado conocimiento de la decisión del Poder Judicial y saluda su determinación.

Además, consideró que "Rutas de Lima pretendía valerse de un escrito de apelación para desconocer los efectos de un fallo judicial que declaró la existencia de una vulneración a la libertad de tránsito".