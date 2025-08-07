Fiscalía pide nueve meses de prisión preventiva para alcalde de Medio Mundo por agresión a su pareja

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público informó que ha solicitado nueve meses de prisión preventiva para Diego Cadillo Crisóstomo, alcalde del centro poblado Medio Mundo, quien fue detenido tras la brutal agresión que propinó a su pareja, hecho que fue captado por cámaras de seguridad.

"El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura pidió nueve meses de prisión preventiva para Diego Cadillo, alcalde del centro poblado de Medio Mundo, por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de su conviviente, quien habría sufrido golpes en diferentes partes de su cuerpo causadas por parte del investigado", se lee en el comunicado.

El requerimiento fue formulado por el fiscal provincial Walberto Rodríguez Champi tras las diligencias respectivas, que incluyeron la declaración de la víctima y de los policías que intervinieron en la detención, así como la visualización de las imágenes de las cámaras de videovigilancia.

De acuerdo con las indagaciones preliminares, Cadillo Crisóstomo habría ingresado en estado de ebriedad al inmueble que compartía con la agraviada y la atacó tras una discusión. La mujer fue posteriormente auxiliada por los vecinos.

En declaraciones a RPP, la hermana de la víctima precisó que la pareja se había separado "desde hace varios días", motivo por el cual la mujer le pidió al alcalde que deje la casa en donde se produjo la agresión. Agregó que una amiga de la víctima también presenció un acto de violencia por parte de Cadillo meses atrás.

"Ella está fuerte ahorita, firme en su decisión de seguir hasta lo último con el proceso", remarcó.

Posteriormente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que brindó atención a la víctima a través de su programa Warmi Ñan, y exigió a las autoridades "actuar con celeridad en las investigaciones".