Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Ministro dice que Perú busca inversiones japonesas con viaje de presidenta
EP 1857 • 09:41
Reflexiones del evangelio
Lunes 28 de julio | (Nuestra Señora de la Paz) - "María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador"
EP 1044 • 12:09
Informes RPP
INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional
EP 1310 • 04:04

Fiscalía pide nueve meses de prisión preventiva para alcalde de Medio Mundo por agresión a su pareja

De acuerdo con las indagaciones preliminares, Cadillo Crisóstomo habría ingresado en estado de ebriedad al inmueble que compartía con la agraviada y la atacó tras una discusión.
De acuerdo con las indagaciones preliminares, Cadillo Crisóstomo habría ingresado en estado de ebriedad al inmueble que compartía con la agraviada y la atacó tras una discusión. | Fuente: Facebook Municipalidad de Medio Mundo / RPP
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura realizó este requerimiento en el marco de la investigación contra Diego Cadillo Crisóstomo por el presunto delito de tentativa de feminicidio.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público informó que ha solicitado nueve meses de prisión preventiva para Diego Cadillo Crisóstomo, alcalde del centro poblado Medio Mundo, quien fue detenido tras la brutal agresión que propinó a su pareja, hecho que fue captado por cámaras de seguridad.

"El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura pidió nueve meses de prisión preventiva para Diego Cadillo, alcalde del centro poblado de Medio Mundo, por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de su conviviente, quien habría sufrido golpes en diferentes partes de su cuerpo causadas por parte del investigado", se lee en el comunicado.

El requerimiento fue formulado por el fiscal provincial Walberto Rodríguez Champi tras las diligencias respectivas, que incluyeron la declaración de la víctima y de los policías que intervinieron en la detención, así como la visualización de las imágenes de las cámaras de videovigilancia.

De acuerdo con las indagaciones preliminares, Cadillo Crisóstomo habría ingresado en estado de ebriedad al inmueble que compartía con la agraviada y la atacó tras una discusión. La mujer fue posteriormente auxiliada por los vecinos.

En declaraciones a RPP, la hermana de la víctima precisó que la pareja se había separado "desde hace varios días", motivo por el cual la mujer le pidió al alcalde que deje la casa en donde se produjo la agresión. Agregó que una amiga de la víctima también presenció un acto de violencia por parte de Cadillo meses atrás.

"Ella está fuerte ahorita, firme en su decisión de seguir hasta lo último con el proceso", remarcó.

Posteriormente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que brindó atención a la víctima a través de su programa Warmi Ñan, y exigió a las autoridades "actuar con celeridad en las investigaciones".

Te recomendamos

Informes RPP

Denuncias por desapariciones siempre deben ser aceptadas por la policía

Toda denuncia debe ser aceptada por la Policía Nacional, en especial en casos de desaparición o violencia contra la mujer y el grupo familiar. Un informe de la Defensoría del Pueblo reveló que, hasta julio de este año, el número de mujeres desaparecidas a nivel nacional aumentó en un 13% en comparación con el 2023. Además, estos informes destacan que sólo hasta el mes octubre de este año, se han registrado 133 feminicidios. Ante esta situación, la Defensoría instó a la Policía Nacional a reforzar las acciones con el objetivo de evitar que las desapariciones deriven en feminicidios.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Huaura Ministerio Público

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA