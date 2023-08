Judiciales El plazo para que La Molina derribe el ‘Muro de la vergüenza’ culminó hace más de un mes

Gustavo Gutiérrez Ticse estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

En enero, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó al municipio de La Molina demoler el muro que divide este distrito, uno de los más pudientes de Lima, de Villa María del Triunfo (VMT), y le otorgó un plazo de 180 días para completar la sentencia.

El plazo venció el pasado 6 de julio, pero hasta el momento no se ha completado la demolición del llamado ‘Muro de la vergüenza’, advirtió en Ampliación de Noticias el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse, miembro del TC.

El tribuno aseguró que el municipio de La Molina ha alegado “argumentos de carácter económico”, para no haber completado la demolición del muro; y ha solicitado un nuevo plazo de 180 días para poder realizarla.

Gutiérrez Ticse dijo que esta ampliación de plazo podría darse, pero advirtió que la sentencia del TC ordena la demolición total del muro, sin que este sea reemplazado con otro tipo de obstáculo, como enrejados o macetas de concreto.

“Vamos a proponer al pleno del Tribunal Constitucional (la ampliación de plazo), pero en la medida de que haya una buena voluntad de querer iniciar realmente este proceso de retiro de dicho muro, y no como han venido realizando, instalando en reemplazo, en algún sector, unas macetas del mismo tamaño”, sostuvo.

“Tiene que demolerse todo el muro, completamente. Ni rejas ni piedras, ni macetas; sino vamos a evaluar el estado de la cuestión y analizar si concedemos o no un plazo adicional (a la Municipalidad de La Molina)”, apuntó.



Posibles sanciones

Gustavo Gutiérrez Ticse señaló que si el municipio de La Molina no cumple con la sentencia del TC podrían aplicarse diversas sanciones, que pueden llegar hasta la destitución de los funcionarios rebeldes.

“Esta división de punta a punta entre dos distritos es insostenible. (...) Es lamentable (que no se cumpla la orden del TC), porque es un mal mensaje para la población. (...) Eso es bastante preocupante”, indicó.

“Hay apremios, hay mecanismos que el Código Procesal Constitucional establece, a través del cual, el propio Tribunal Constitucional o el juez de ejecución podría ordenar de manera inmediata, directa, la demolición del muro; o podría dar a lugar la suspensión o inhabilitación de funcionarios y servidores públicos que desacaten una sentencia”, agregó.

Cabe mencionar que el pasado sábado, 26 de agosto, la Municipalidad de La Molina publicó un comunicado, en el que reconoció que la demolición del muro ha iniciado “recientemente”, debido “a los exiguos recursos previstos para esta tarea, dado que el mandato del tribunal fue recepcionado (sic) en enero de este año”.

En el documento, el municipio justificó la colocación de macetas en la zona fronteriza, asegurando que estas no forman un muro divisorio con VMT. “Los maceteros colocados se encuentran en nuestro distrito y no han sido puestos como parte de la línea divisoria. No guardan la horizontalidad de la línea limítrofe con VMY”, se lee en el comunicado.