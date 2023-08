"Iremos hasta el TC", afirma abogado de Patricia Benavides sobre demanda de amparo contra miembros de la JNJ

Judiciales El PJ admitió ayer la demanda de amparo presentada por la defensa de la fiscal de la Nación

El día de ayer, viernes, el Poder Judicial admitió a trámite la demanda de amparo que interpuso la defensa de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra dos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Dicho recurso busca que los magistrados Luz Inés Tello Valcárcel de Ñecco y Aldo Alejandro Vásquez Ríos no participen de los procesos disciplinarios en su contra, por razones "de imparcialidad, y decoro".

Al respecto, Aníbal Quiroga, abogado de la titular del Ministerio Público, indicó cuál será la ruta de esta medida e indicó que, de no dársele la razón a su defendida en el fuero judicial, recurrirán al Tribunal Constitucional (TC).

"Es un juicio relativamente rápido. La ley dice que la jueza tiene 30 días para sentenciar y esperaremos un fallo en primera instancia. Este fallo puede ser apelado a la Corte Superior y si le da la razón a la fiscal de la Nación, concluye el proceso y habría que excluir a estos dos funcionarios de la JNJ de estos casos que juzgan a la Dra. Benavides", señaló en Ampliación de Noticias.

"Y, si no nos dan la razón, tenemos el paso de ir al TC para que ahí se zanje, de manera definitiva, hasta dónde van los alcances de los poderes de la JNJ, si efectivamente es legal o no que la Dra. Tello esté ahí a pesar de su edad y si el Dr. Vásquez ha incurrido o no en actos de adelanto de opinión", agregó.

Argumentos de la demanda

Quiroga León precisó que la demanda de amparo responde a la defensa de los "derechos fundamentales" de la fiscal de la Nación "porque todas las personas tienen derecho a comparecer ante una autoridad que sea imparcial (…) y que actúe con la ponderación y razonabilidad que señala la Constitución".

En esa línea, explicó los fundamentos de la pretensión contra los referidos magistrados de la JNJ.

"La demanda de amparo sostiene que la Dra. Tello ya no tiene condición de miembro titular de la JNJ porque ha superado la edad límite que señala la ley (que) dice que ‘más de 45 años y menos de 75’, y ella tiene más de 75 años, como ella misma lo ha reconocido", indicó.

Cabe resaltar que el Artículo 10 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia establece que uno de los requisitos para ser miembro de la JNJ es "ser mayor de cuarenta y cinco (45) años y menor de setenta y cinco (75) años". No obstante, la magistrada Tello de Ñecco asumió el cargo el 6 de enero del 2020 y cumplió los 75 años en setiembre de ese año, considerando su fecha de nacimiento registrada en documentos oficiales del Poder Judicial.

El abogado de la fiscal de la Nación señaló que la demanda de amparo responde a un "proceso desde el punto de vista jurídico" respecto a la magistrada.

"No tiene que ver con sus cualidades profesionales ni personales sino con una condición objetiva: ha superado la edad que la ley señala y, como todo funcionario público en la administración, tiene que dejar el cargo. Mantenerse en el cargo, con una interpretación que la JNJ se ha auto dado, está extendiendo la ley de manera impropia porque a la JNJ no le corresponde modificar la ley", resaltó.

Por otra parte, en lo que respecta al magistrado Aldo Vásquez, vicepresidente de la JNJ, Quiroga señaló que "ha adelantado opinión" por lo que debe dejar de participar en el proceso disciplinario contra su patrocinada.

"En el caso del señor Vásquez, claramente, ha adelantado opinión, ha expresado condiciones peyorativas de la posición de la Dra. Benavides que lo inhabilitan como juzgado imparcial de los casos disciplinarios que tiene ahora la JNJ", sostuvo.

Critica "filtración" de informe

A su vez, el abogado de la fiscal de la Nación criticó que se haya filtrado un informe respecto al proceso disciplinario contra su patrocinada a un medio de comunicación.

"En vísperas de interponer la demanda, se ha filtrado un informe reservado de la Dra. Tello, precisamente, a un medido de comunicación que lo ha difundido y la JNJ dice que no ha hecho tal cosa y el medio ha dicho que sí. Entonces, uno de los dos está mintiendo", indicó.

Cabe resaltar que, el último miércoles, IDL-Reporteros emitió un reportaje respecto a un informe de culminación de una de las investigaciones llevadas a cabo contra Benavides por la magistrada Inés Tello.

Según indicaron, se trataba de un expediente que agrupaba 3 casos: la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla del proceso contra Enma Benavides, los cambios en el equipo especial del caso Cuellos Blancos, y el caso de las presuntas llamadas de Patricia Benavides con el empresario Antonio Camayo.

Al respecto, la JNJ publicó un comunicado en el que indicó que "ante publicaciones periodísticas sobre la culminación del informe final de una investigación preliminar seguida a la fiscal de la Nación, la Junta Nacional de Justicia comunica que no es exacta tal información, estando aún pendientes de atenderse diversas actuaciones procesales".

Ante publicaciones periodísticas sobre la culminación del informe final de una investigación preliminar seguida a la Fiscal de la Nación, la Junta Nacional de Justicia comunica que no es exacta tal información, estando aún pendientes de atenderse diversas actuaciones procesales. pic.twitter.com/nz1ySZZZcy — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) August 24, 2023

Por su parte, el referido medio respondió a ese comunicado asegurando que "se ratifica(ban) en la veracidad de lo publicado".