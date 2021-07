La titular de EsSalud expresó su rechazo a que la sindiquen como lideresa de una organización criminal. | Fuente: Andina

La presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli, consideró este viernes “sospechoso” el allanamiento que realizó la Fiscalía en su domicilio y el de otras 13 personas, entre funcionarios de EsSalud y empresarios, como parte de una presunta organización criminal dedicada a compras irregulares en dicha entidad.

En declaraciones a Las 5 de las 7 de RPP Noticias, la funcionaria sostuvo que le causó extrañeza que la diligencia fiscal se haya dado en el momento de un cambio de Gobierno, por lo que dijo esperar que no se trate de “una cacería de brujas”.

“Lo que me resulta sospechoso es que justo en un momento de cambio de gobierno, y espero que no se trate de una cacería de brujas, se realice este allanamiento”, manifestó.

“Podrían haber hecho el allanamiento antes o después y me hubiera gustado aún más que me llamen a preguntarme previamente sobre la información y no me humillen de esa manera. Siempre ha dado la cara”, añadió.

Molinelli también criticó que se le denomine como lideresa de una presunta organización criminal, pues dijo que aún se trata de una investigación preliminar y aseguró que este tipo de calificativos van en contra de la presunción de la inocencia.

Asegura que colaborará con autoridades

Respecto del caso, la funcionaria consideró que la Fiscalía no tenía conocimiento de cómo se dan las contrataciones directas durante una emergencia.

En esa línea, explicó que todas las compras en instituciones requieren la firma de su titular y en el caso de EsSalud dijo que ella puso la cara, pues durante la pandemia era necesario “tomar decisiones sin tener miedo”.

“Uno tiene que poner su firma y dar la cara porque hay que tomar decisiones sin tener miedo porque la gente se está muriendo. A nadie le gusta firmar algo y hacerse responsable de algo, pero lo hacemos por el compromiso con el país y para salvar a las personas que viven y sufren en medio de esta situación de emergencia”, precisó.

La presidenta de EsSalud reiteró que está dispuesta a colaborar con las autoridades y dijo que durante su gestión siempre actuó “de manera responsable y comprometida”.

Allanamientos

Durante la madrugada del viernes, el primer despacho de la segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios del Ministerio Público allanó las viviendas de 14 personas sospechosas de compras irregulares en el Seguro Social de Salud Essalud.

De acuerdo con las investigaciones fiscales, son 14 personas –entre funcionarios de EsSalud y empresas privadas– quienes pertenecían a una organización liderada por la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli.

Como parte de la diligencia, agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público allanaron durante la madrugada la casa de la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, en La Molina.

