El Hospital Almenara fue escenario de un caso de tráfico de camas UCI durante la pandemia de la COVID-19. | Fuente: Andina

En la madrugada del pasado 20 de julio, la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, desbarataron a una presunta organización, conocida como 'Los Ángeles Negros', que cobraba hasta S/ 82 mil por cama UCI para pacientes con la COVID-19 en el hospital Almenara.

Al respecto, Alicia Abanto Cabanillas, adjunta de la Defensoría del Pueblo, señaló al programa "Conexión" de RPP Noticias que este caso es "la punta del iceberg de un problema de falta de transparencia de la lista de espera de los pacientes".

"Urge que el ministro de Salud disponga de inmediato la normativa que obligue a que se publique la lista de espera de pacientes en todos los servicios médicos que brindan cuidados intensivos", comentó.

Abanto precisó que no han recibido casos con "pruebas tan importantes como las que tiene ahora el Ministerio Público". Sin embargo, resaltó que la Defensoría del Pueblo alertó la "escasez de camas UCI" y pidió "desde un inicio que se publiquen la lista de espera de los pacientes", así como "los criterios de priorización" que tienen los encargados de cuidados intensivos.

"Este pedido lo venimos haciendo al Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y gobiernos regionales desde principios de año. Es una recomendación incumplida", sostuvo.

Gestión de camas UCI



Por otro lado, Alicia Abanto destacó la importancia de transparentar "cómo es el sistema de gestión de las camas UCI, cuáles son las listas de espera a nivel nacional y cuáles son los criterios de priorización que deben ser publicados en todos los servicios de cuidados intensivos".

De no realizar estas acciones, la adjunta de la Defensoría del Pueblo afirmó que "no se va a disminuir el escenario de oscuridad en el que se produce toda la corrupción". Además, diagnosticó que la razón por la que no han recibido este tipo de casos se debe a que las familias "no denuncian ni informan de lo ocurrido" por la desesperación de encontrar una cama UCI ante la escasez.

"La Defensoría del Pueblo estará atenta a los resultados de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, porque este caso, al ser emblemátivo, va a permitir que se modifiquen los sistemas de gestión para que ya no se vuelva a producir que un paciente que está en el puesto 20 pase al puesto 1", manifestó Abanto.

Como se recuerda, un equipo del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios acudió esta mañana al hospital Almenara en el marco de la denuncia que involucra a 9 personas, entre ellos funcionarios de EsSalud, en el presunto cobro irregular de dinero para poder acceder a las camas UCI.

