Abogado de Jorge Chávez Cresta niega que exministro haya desalojado violentamente a su expareja

Juan Varillas Alzamora señaló que denunciarán a Tamara Gutiérrez por sus acusaciones. Además, manifestó que el exministro de Defensa se encuentra mal de salud.

La defensa legal del exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta calificó como "falsas" las acusaciones de Tamara Gutiérrez, expareja de su cliente, sobre un supuesto desalojo violento que ella sufrió de la vivienda que ambos comparten.

Juan Varillas Alzamora, abogado del extitular del Mindef, señaló que su patrocinado tiene problemas de salud y que cuando regresó a su vivienda no se encontraba la mujer.

"El general ha ingresado con una ambulancia, con paramédicos, con sus aparatos. Prácticamente ha entrado dormido el general. ¿Cómo puede ser posible que la señora diga que se ha cruzado ahí? Cuando él ha ingresado (al inmueble) con su llave no había nadie", sostuvo en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

Varillas también descartó la versión de que 20 policías ayudaron a su cliente para desalojar a Tamara Gutiérrez. Además, restó importancia al anuncio de la mujer, quien señaló que presentará pruebas por intermedio de un USB.

"El USB no me preocupa porque es totalmente falso. Para empezar, la señora aduce que 20 policías han ingresado (a la casa). Eso es totalmente falso. ¿Creen que la Policía Nacional del Perú se va a arriesgar a ingresar a un domicilio favoreciendo a cualquier ciudadano? Fueron apenas dos o tres efectivos en una camioneta, más no han ido", añadió.

Denuncias

Tamara Gutiérrez acusó a Jorge Chávez Cresta por presunto maltrato físico. Ella manifestó que fue violentamente desalojada de su vivienda en Chorrillos el pasado 10 de enero. Este episodio, señala la denunciante, se habría dado junto a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), por lo que el Ministerio del Interior (Mininter) emitió un comunicado anunciando una investigación contra los efectivos.

Para el abogado de Chávez Cresta, el Mininter está adelantando opinión porque primero se debe investigar lo sucedido antes de informar a la opinión pública.

"Yo lo conozco al ministro (del Interior) es una persona muy centrada. Es un gran abogado, pero se han dejado llevar por lo que dice la señora. Ella ha dicho que han matado a sus perros, pero ellos están vivos. Tenemos evidencia de que los canes están vivos", expresó.

Por último, el abogado adelantó que denunciarán a Tamara Gutiérrez por sus falsas acusaciones y consideró que ella cometió un delito de difamación.