Justicia de Paraguay dictó prisión preventiva para Erick Moreno, alias 'El Monstruo'

El Poder Judicial de Paraguay dictó prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, conocido como "El Monstruo", tras su captura registrada ayer miércoles en la localidad de San Lorenzo, a 15 kilómetros de Asunción la capital del país sudamericano.

La jueza penal Elizabeth Ruiz Díaz Parris determinó que Moreno Hernández deberá cumplir esta medida en el módulo ocho de máxima seguridad del penal Martín Mendoza, ubicado en Emboscada, Paraguay.

La resolución de la magistrada, emitida este jueves 25 , está basada en los artículos 150 y 242 del Código Penal Paraguayo.

Moreno Hernández es requerido por el tercer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, Perú, bajo la acusación de presuntos delitos de secuestro y organización criminal. Se estima que la pena por estos delitos podría oscilar entre 20 y 30 años de prisión.

La jueza Ruiz Díaz Parris destacó que la justicia peruana presentó los datos necesarios para identificar a Moreno Hernández, así como la naturaleza de los cargos en su contra. Además, se consideró el riesgo de fuga y obstrucción a la justicia, dado lo grave de las acusaciones, lo que justifica el pedido de extradición.

Moreno Hernández fue presentado ante la jueza, quien verificó su identidad y le comunicó el pedido de extradición solicitado por las autoridades peruanas.

Su abogado defensor, Horacio Caballero, argumentó que su cliente sufre de claustrofobia y tiene un solo pulmón, solicitando un diagnóstico médico por parte de un centro asistencial.

Asimismo, indicó que Moreno Hernández no acepta la extradición abreviada propuesta por Perú respecto a las investigaciones en su contra.

La situación de Erick Moreno Hernández será monitoreada por las autoridades paraguayas, quienes continuarán con los procedimientos legales pertinentes en relación a la extradición solicitada por el gobierno peruano.