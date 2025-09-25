Cinco países han solicitado la extradición de 'El Monstruo', entre ellos EE.UU., reveló comisario paraguayo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Erick Moreno Hernández (33), delincuente conocido en el mundo del hampa como ‘El Monstruo’, fue capturado este miércoles 24 de setiembre en la ciudad de San Lorenzo (Paraguay) después haber estado más de tres años prófugo de la justicia peruana.

En diálogo con RPP, el comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional de Paraguay, reveló que cinco países, entre ellos Estados Unidos y Perú, han solicitado la extradición del líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’.

“Lo que tenemos ahora es la solicitud de extradición de cuatro países más Perú. [¿Cuáles son estos países?] Estados Unidos, Colombia, México y Perú. [Y] Brasil”, señaló López en Las Cosas Como Son.

Asimismo, el comisario indicó que Erick Moreno “no cometió ni un solo hecho punible” en su país, “a excepción del ingreso con documento falso”. En esa línea, precisó que esta razón es suficiente para expulsarlo de Paraguay.

“Basta con una sola razón para expulsarlo. […] En cuanto a la expulsión, es rápida. Puede hacerse en el transcurso dentro de las 24 horas”, acotó.

El jefe del Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional de Paraguay también indicó que los dos celulares incautados durante la intervención a ‘El Monstruo’ están a la espera de ser remitidos a la justicia peruana para que se lleven a cabo las pericias correspondientes.

“Nosotros tenemos la particularidad y por derecho, por derecho de todos, solamente podemos intervenir, revisar todos los aparatos electrónicos por orden judicial. Hoy en día esos aparatos electrónicos ya están en manos de la justicia y esperando a que la justicia peruana también haga lo propio para que eso pueda ser remitida para que la institución que corresponda en Perú pueda hacer las pericias que correspondan”, acotó.

¿’El Monstruo’ ofreció dinero a la Policía paraguaya para que lo dejen libre?

Al ser consultado sobre la información relacionada con que Erick Moreno habría ofrecido incrementar la recompensa por su captura, suma que ascendía a un millón de dólares, el comisario Luis López precisó: “Las palabras exactas fueron de que podía quintuplicar cualquier precio que se ponía por su cabeza”.

Asimismo, López indicó que tenían información de que ‘El Monstruo’ “disponía de medios y patrimonios” para pagar la suma que ofrecía.

Por otro lado, el comisario manifestó que la supuesta mujer que acompañaba a ‘El Monstruo’ durante la detención responde al nombre de Dayana y se encontraría embarazada del líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’.

“La investigación nos lleva que una paraguaya específicamente de nombre Dayana se había conocido con ‘El Monstruo’ en Bolivia. De Bolivia pasaron a Brasil, de Brasil pasaron nuevamente a Paraguay, de Paraguay a Brasil y [de] Brasil a Paraguay. Esta persona hoy en día se encuentra inclusive embarazada de ocho meses de ‘El Monstruo’”, señaló.