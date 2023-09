Cronología de una injusticia en el caso del feminicidio de Katherine Gómez

"La Fiscalía, la Dirincri o quien esté a cargo, por favor que emitan la orden de captura de ese señor. A nivel nacional, internacional, en fronteras. Que no se escape. Yo no quiero que ese hombre se escape. Quiero que pague por lo que le ha hecho a mi hija. Todo el daño que le está causando a mi familia".

Fue el pedido que Cinthia Macharé hizo mientras su hija Katherine de 18 años permanecía en la sala UCI de un hospital de Lima. Katherine Gómez había sido atacada la noche del 18 de marzo por el venezolano Sergio Tarache, en las inmediaciones de la plaza Dos de mayo, en el centro de Lima.

Esa noche él la bañó con combustible para luego prenderle fuego y huir sin mayores remordimientos. Pese a los testimonios y registros en video del ataque contra la joven, la orden de detención contra el feminicida demoró en darse. El 24 de marzo la joven falleció por la gravedad de sus heridas. Para entonces, Tarache ya era un prófugo.

El 8 de abril el programa de recompensas del Ministerio del Interior colocó en la lista de los más buscados a Sergio Tarache y ofreció 50 mil soles por información sobre su paradero.

El 11 de abril Sergio Tarache fue detenido en Bogotá, Colombia, a donde había llegado de manera ilegal. El Director de Investigación Criminal de la Policía, General Óscar Arriola, indicó que el capturado admitió haber cometido el crimen.

"Y le solicitan documentos, los que no tiene. Inmediatamente le preguntan de dónde vienes, de Perú, y qué ha pasado, por qué estás huyendo de Perú. Bueno, he participado en este crimen. O sea, confiesa a él. Él confiesa en ese momento el crimen.", dijo Óscar Arriola.

El 12 de abril la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció las acciones de su gobierno para trasladar a Sergio Tarache ante la justicia peruana.

"Quiero informar al país que se están realizando gestiones con la Fiscalía y la Cooperación Internacional para definir la forma del pronto traslado al Perú del sujeto que le prendió fuego a la joven Katherine Gómez y le causó la muerte, sujeto que fue capturado en las vísperas en el país de Colombia.", señaló la mandataria peruana.

El Gobierno del colombiano, Gustavo Petro, ignoró el pedido de expulsión de Sergio Tarache por lo que se optó por el camino de la extradición.

Pedido de extradición

El 3 de mayo el Poder Judicial peruano autorizó el pedido de extradición de Sergio Tarache y siete días después, el 10 de mayo, lo mismo ocurrió a nivel del gobierno, según informó el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola.

"El día de hoy se han aprobado varias solicitudes de extradición y varias extradiciones activas. Una de ellas el señor Tarache. Ya se aprobó la extradición y esperemos que esté pronto respondiendo a la justicia.", sostuvo Alberto Otárola.

Dos días después, el 12 de mayo, el Perú entregó a Colombia el cuadernillo de extradición contra de Sergio Tarache. El 8 de junio el coronel Carlos López, jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol, afirmó que en julio se conseguiría la extradición del feminicida.

"Acceden a la extradición y nos dan un espacio temporal para que oficiales de Interpol Lima se apersonen a Bogotá y nos hacen entrega. Yo creo que a más tardar el mes de julio ya estaremos viajando para traer. Esa es la idea, que en julio esté acá.", expresó el coronel Carlos López.

Pasó julio y la anunciada extradición no le logró. Al ser consultada el 24 de agosto sobre el caso, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, informó que se estaba analizando el proceso de extradición.

Al comprobar que las diligencias prometidas no surtían efecto, el 12 de setiembre Cynthia Macharé llegó a Colombia para averiguar por qué la demora de la extradición del asesino de su hija.

"Lo que yo me he venido a ver es que me den información sobre por qué tanto retraso. Yo me voy a acercar a la Corte Suprema para buscar información sobre el caso de mi hija, ¿no?", afirmó Cynthia Macharé.

La justicia tarda pero llega, dice un viejo dicho. Pero mientras tarda provoca el sufrimiento de quienes están en busca de eso que algunos llaman justicia.