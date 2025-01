Miraflores se pronuncia después que el TC declarara inconstitucional ordenanza para suspender licencias y paralizar obras

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2, 3 y 4 de la Ordenanza Municipal 610/MM, de la Municipalidad de Miraflores, que suspendía las licencias de construcción ya otorgadas a los proyectos inmobiliarios con informes técnicos favorables, emitidos por los revisores urbanos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

La Defensoría del Pueblo presentó la demanda de inconstitucionalidad, señalando que las disposiciones de la comuna miraflorina vulneraban el principio de seguridad jurídica y los derechos fundamentales de miles de ciudadanos ante la paralización de más de 400 proyectos de Viviendas de Interés Social.

Y es que la ordenanza municipal, publicada en julio de 2023, establecía que no se esperará el pronunciamiento del MVCS sobre las observaciones que la comuna realiza a los expedientes; a cambio, el municipio podía suspender directamente las licencias de este tipo de proyectos en el distrito.

También ordenaba a la Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas la “fiscalización posterior del cien por ciento de los informes técnicos favorables emitidos por los revisores urbanos”.

Ahora, y a través de la sentencia 16/2025, el TC estableció que la suspensión de licencias y la paralización de obras vulneran los principios constitucionales.

🏗️ #SentenciaTC | El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional parte de la ordenanza municipal de la Municipalidad Distrital de Miraflores sobre suspensión del inicio de obras privadas.



🗞️ Más información 👉 https://t.co/qyEvDp6PwY pic.twitter.com/7QZRq6a2pN — Tribunal Constitucional del Perú (@TC_Peru) January 23, 2025

De acuerdo con el colegiado, los municipios no pueden anular o suspender licencias de construcción mientras el MVCS evalúa pedidos de nulidad sobre los Informes Técnico-Favorables (ITF), pues esto afecta los derechos de terceros que adquirieron una vivienda de buena fe.

No obstante, el TC indicó que sí es constitucional que la municipalidad pueda fiscalizar los proyectos y que tiene el derecho de pedirle la nulidad al Ministerio de Vivienda.

Miraflores se pronuncia tras fallo del TC

A poco de conocerse el fallo del TC, el gerente de Asesoría Jurídica de Miraflores, Lino de La Barrera Laca, dijo que acatarán la resolución, pero expresó su desazón porque -a su juicio- queda un vacío cuando una municipalidad solicite la nulidad al MVCS, al determinar que un proyecto inmobiliario no cumple con los parámetros urbanísticos del distrito.

En Ampliación de Noticias, el funcionario dijo que la comuna miraflorina emitió esa ordenanza para suspender la licencia hasta que el MVCS se pronuncie sobre el pedido de nulidad.

“Cuando entramos a la gestión nos encontramos que la gran cantidad de las llamadas viviendas de interés social, que se estaban construyendo en el distrito contra los parámetros urbanísticos, venían de la mano de estos revisores [urbanos]. Dijimos a ver cuáles son los mecanismos que tiene el Ministerio para fiscalizar a estos caballeros y encontramos que no existía ninguno”, declaró.

“Lo que dijimos nosotros es lo siguiente… si yo encuentro que hay un problema y hago observaciones; entonces, yo como Miraflores voy a tomar la decisión de que se paralice la ejecución de esa obra hasta que el Ministerio se pronuncie”, agregó.

Acotó que existe un vacío porque, según precisó, en Miraflores se han registrado casos en los que la comuna miraflorina ha pedido la nulidad de un proyecto por no cumplir con las normas urbanísticas de parámetros, y el ministerio tardó hasta dos años en resolver; y, entre tanto, la construcción finalizó y los departamentos se entregaron a los propietarios.

“Cuando ha llegado la resolución del Ministerio de Vivienda, el edificio ya estaba construido vendido e independizado. Entonces, cuando yo quiero aplicar la fiscalización y la sanción, me encuentro que ya no está Juan sino está Pedro, que es el propietario nuevo; entonces, yo ya no puedo hacer nada y el edificio sigue mal construido”, cuestionó.

Asimismo, dijo que la Municipalidad de Lima es la competente de definir en qué zonas se construyen las viviendas de interés social; sin embargo, hizo énfasis en que se tendrán que respetar los parámetros de la Ordenanza Municipal 2361, que establece que en Miraflores no existe la vivienda de interés social.