Poder Judicial dicta detención preliminar para Óscar Acuña, hermano de César Acuña, por caso Qali Warma

El Poder Judicial ordenó este miércoles la detención preliminar de Óscar Acuña Peralta, hermano del exgobernador regional de La Libertad, César Acuña, en el marco de la investigación por el caso Qali Warma. La medida forma parte de un megaoperativo por la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional y la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios.

Al hermano del líder de Alianza Para el Progreso se le investiga por presunto cobro de coimas para facilitar contactos y operaciones favorables a la empresa Frigoinca en La Libertad, revelado en octubre pasado por el programa Punto Final. Esta mañana, personal de Fiscalía, junto a la Policía Nacional, llegó a su vivienda, pero no lo encontraron, tampoco lo hallaron en su oficina que tiene en la sede del partido político. Por ello ahora está en calidad de no habido.

En esta investigación también están incluidos Aníbal Manuel Morillo, exgerente regional de salud; Jorge Luis Silva, trabajador del Gobierno Regional de La Libertad, y Luis Álvarez, exfuncionario de Qali Warma. Todos ellos ya fueron detenidos preliminarmenteen el operativo de hoy.

El caso

Para la Fiscalía, habría existido una organización criminal enquistada en el Estado que manipulaba procesos de selección y adjudicación para favorecer a empresas proveedoras de alimentos como Frigoinca. En el 2024, el programa Punto Final fue quien destapó este caso luego de que una extrabajadora de dicha empresa les entregara información vital en cual se mostraban las presuntas maneras irregulares en que esta compañía, liderada por el fallecido Nilo Burga Malca, conseguía contratos para distribuir sus latas de conserva en el programa de alimentación escolar Qali Warma.

El año pasado también se conocieron varios casos de intoxicación de escolares en regiones como Puno y Moquegua por presuntamente comer alimentos distribuidos por el Qali Warma. Esto causó que el Gobierno de Dina Boluarte ordenara la desaparición de este programa para reemplazarlo por otro de nombre Wasi Mikuna.