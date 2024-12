Poder Judicial dictó siete días de detención preliminar contra presunto asesino de menor de 12 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial, a través del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima Sur, dispuso siete días de detención preliminar contra Gerson Alexander Juárez Tapia, sindicado como el presunto autor del asesinato de una menor de 12 años en Villa María del Triunfo.

Según relató el padre de la víctima a RPP, el detenido habría confesado el crimen frente a su esposa y los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante el hallazgo del cuerpo, ocurrido el último domingo, 8 de diciembre, en el asentamiento humano Los Lúcumos de Pachacámac, ubicado en la mencionada jurisdicción.

Tras el terrible descubrimiento, personal del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Aurora) llegó hasta el lugar para darle soporte a los padres de la víctima.

El padre de niña también reveló que dos sujetos más estarían involucrados en este hecho. Y es que, de acuerdo con las cámaras de seguridad aledañas, se ve a dos hombres cargando un supuesto bulto.

“Hay imágenes de unas cámaras aledañas que se ve una moto que llega apresuradamente y bajan dos sujetos medios sospechosos y se van rápidamente. Parece que llevan como un bulto, no sé si es ella o es una casaca o no sé. Bien llevaban a la niña con ellos o ya estaba con otro sujeto dentro de esa choza”, acotó.

#LOÚLTIMO Poder Judicial dispone detención preliminar por siete días contra Gerson Alexander Juárez Tapia investigado por el asesinato de una niña de 12 años. La medida fue dispuesta por el 4to Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima Sur.

Familiares averiguaron dirección de sospechoso del crimen

El padre de la menor indicó que su hija fue reportada como desaparecida horas antes de que sus restos sean hallados en la vivienda del presunto responsable.

De acuerdo con su versión, fueron los mismos parientes quienes dieron con la dirección del supuesto agresor luego de averiguar sus datos tras recibir una llamada en la madrugada de un número desconocido.

El padre de la niña denunció que la reacción de la Policía Nacional fue “demasiado tarde”. Afirmó que proporcionó a las autoridades el número del presunto autor del crimen desde las 12:00 p.m. del domingo para que realicen las investigaciones pertinentes; sin embargo, al ver la demora, decidieron averiguar por sus propios medios. Los restos de la menor fueron hallados alrededor las 8:00 p.m. de ese mismo día.

“La hemos hallado nosotros por nuestros propios medios. La Policía tenía a mediados de mediodía y la 1 (de la tarde) el número del sujeto, pero no hicieron nada, no nos informaron de nada. Una amiga me dice que puedo ver con su número su información, dirección y nombre completo. Llamamos a la Policía y recién ahí (reaccionan). Para mí creo que es demasiado tarde la reacción de la Policía porque ellos han tenido el número desde mediodía, esto ha podido evitarse”, detalló.