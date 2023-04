Poder Judicial estima que extradición de Sergio Tarache tardaría por lo menos un mes

Sergio Tarache fue detenido en Bogotá (Colombia) el martes 11 de abril. Huyó al vecino país luego de asesinar a la joven Katherine Gómez en plena plaza Dos de Mayo. | Fuente: Difusión

El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, estimó este miércoles que el proceso de extradición del ciudadano venezolano Sergio Tarache, feminicida confeso de la joven Katherine Gómez, podría demorar por lo menos un mes.

En Ampliación de Noticias, el titular de este poder del Estado calculó que, por las evidencias del caso, como los videos que demuestran el ataque de Tarache y su posterior confesión, el procedimiento no tardaría en proceder.

“Cuando el señor Tarache fuga a Colombia había dos posibilidades: que lo expulsaran o que fuera detenido para fines de extradición. No ha sido expulsado y está en trámite la extradición, que implica al Poder Judicial, Ejecutivo [y sus pares colombianos]. Indudablemente, va a haber un retraso, pero creo que por la evidencia del caso – porque es evidente lo que ha sucedido con la señorita que fue asesinada – esto no debe demorar más de un mes”, declaró.

Arévalo señaló que la muerte de Katherine Gómez (18) es un caso que conmociona no solo al país, sino a toda Latinoamérica, y se mostró confiado en que las autoridades colombianas atenderán con celeridad la solicitud del Gobierno peruano.

“Va a ser muy importante la actitud que tengan las autoridades colombianas frente al pedido peruano, porque si las autoridades colombianas no le prestan atención y le dan un trámite corriente, podría haber demora. Pero el caso, creo que es un caso que subleva a todo Latinoamérica y, pienso, que las autoridades colombianas están viendo eso”, aseveró.

“No puede quedar impune el crimen de una mujer en cualquier parte de América”, agregó.

En ese sentido, el titular del Poder Judicial señaló que sería “contraproducente” politizar la demora en la entrega de Sergio Tarache al Perú puesto que al presidente de Colombia, Gustavo Petro, le sería desfavorable “proteger a alguien que está implicado en un crimen tan espantoso”.

“En cuanto a la actitud del señor Petro, yo soy un crítico de Petro; pero creo que en este caso politizarlo sería contraproducente, porque si ha sido asesinada una mujer peruana, también esto puede ocurrir con una mujer colombiana, chilena; o sea, una mujer de América, del Mundo”, sentenció.

“Espero que el criterio no haya sido político, sino garantista. Quiero pensar que han buscado la extradición como una manera garantista de entregar a esta persona”, añadió.

Consultado por el procedimiento disciplinario que abrió la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) en contra del juez Washington Esquerra de la Puente Vega por la demora en dictar el impedimento de salid del país de Tarache, Arévalo respondió que los resultados del proceso se conocerán en un plazo no mayor de 30 días.

Caso Sergio Tarache

Sergio Tarache es acusado de rociar gasolina y prenderle fuego a Katherine Gómez el pasado 18 de marzo cerca de la plaza Dos de Mayo (Cercado de Lima). Luego de confirmarse el fallecimiento de la joven, pasaron seis días para que el Poder Judicial dictara 6 meses de impedimento de salida del país contra el feminicida.

Tras ello, los padres de Katherine Gómez viajaron a Colombia junto con la exministra de la Mujer, Rosario Sasieta. José Gómez y Cinthia Marache habían exhortado a las autoridades colombianas mayor celeridad con la entrega del asesino de su hija. Incluso, pidieron la intervención del presidente Gustavo Petro.

"Quiero decirle al señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, que soy un padre de familia que no vengo con ningún color político y le pido que me entienda como padre, que se ponga en mis zapatos y que me ayude a que el asesino de mi hija vaya al Perú a pagar por el delito que cometió", indico José Gómez.

"Yo, como madre, dije desde un principio que mi sed de justicia no va a parar, voy a seguir luchando por mi hija, le pido a las autoridades colombianas que me apoyen para que (Sergio Tarache Parra) llegue a Lima a pagar su delito", sostuvo Cinthia Marache.