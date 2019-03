¿Cómo identificar el acoso? | Fuente: RPP Noticias

“Me llamo Inés. Hace poco recibió un mensaje a mi Facebook. Un chico que no conocía me invitaba a comer. No le contesté, no me parecía correcto. Me volvió a escribir. Dijo que no me hiciera la difícil, que solo quería conocerme para conversar. Tampoco le hice caso. Poco tiempo después, me mandó unos signos de interrogación. Como si yo estuviera obligada a responder”.

Esto es acoso.

El acoso es un delito recién incorporado al Código Penal en setiembre del 2018 y es definido como: “Quien de forma reiterada, continua o habitual, y por cualquier medio, vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, de modo que pueda alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana”.

El delito de acoso se castiga con una pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, inhabilitación, según corresponda, y sesenta a ciento ochenta días-multa.

El Código Penal contempla el delito de acoso y acoso sexual. Los mensajes por Facebook que un hombre le envió a Inés configuran acoso. Inés lo podría denunciar.

“Lo que pasa es que cuando hablamos de actos de violencia de género de este tipo, de asedio, en general hablamos de una forma de control de la vida de las mujeres”, señala Cinthya Silva, abogada especialista en temas de género.

“Entonces, habrá algunos que tendrán manifestaciones sexistas. Y habrá otros que no, pero que detrás tienen un componente de género, que busca someter a una mujer”, añadió.

La pena podría ser más alta con estos agravantes: