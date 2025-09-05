Corte de agua en Lima hoy 05 de septiembre: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 05 de septiembre?

Distrito INDEPENDENCIA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urb. Manco Inca - A.H. Primavera 11 y 12

Urb. Sol Naciente - A.H.

Urb. Villa Chilca - A.H.

Urb. Villa Hermosa - A.H.

Urb. Villa Los Jardines I - A.H. 1ra Etapa

Urb. Villa Los Jardines II - A.H. 2da Etapa

Urb. Villa Primavera - A.H.

Asoc. Quiñones, José Abelardo - A.H.

Coop. Santa Ligia - A.H.

Urb. Tupac Amaru - U.POP

Urb. Haya de la Torre, Víctor Raúl Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 05 de Septiembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 05 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas A.H. Julio 19

A.H. Príncipe de Asturias - Grupo D

A.H. San Camilo

A.H. Villa Alejandro 1ra Etapa

A.H. Villa Alejandro 3ra Etapa

A.H. Villa Alejandro II y Ampliación Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 05 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 05 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Cerro Candela

Urbanización A.H. Gonzales Berrospi, 1ra Etapa

Urbanización A.H. Gonzales Berrospi, 2da Etapa

Urbanización A.H. Trabajadores Textil Vitarte Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 05 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 05 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Asociación Casaljal

Urbanización Capilla MZ-U4

Urbanización Capilla

Urbanización Valle de La Molina (ASPOVILM) Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 05 de Septiembre, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 05 de Septiembre, 11:50 pm