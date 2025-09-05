Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 05 de septiembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 05 de septiembre?

Distrito

INDEPENDENCIA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urb. Manco Inca - A.H. Primavera 11 y 12
  • Urb. Sol Naciente - A.H.
  • Urb. Villa Chilca - A.H.
  • Urb. Villa Hermosa - A.H.
  • Urb. Villa Los Jardines I - A.H. 1ra Etapa
  • Urb. Villa Los Jardines II - A.H. 2da Etapa
  • Urb. Villa Primavera - A.H.
  • Asoc. Quiñones, José Abelardo - A.H.
  • Coop. Santa Ligia - A.H.
  • Urb. Tupac Amaru - U.POP
  • Urb. Haya de la Torre, Víctor Raúl
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 05 de Septiembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 05 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • A.H. Julio 19
  • A.H. Príncipe de Asturias - Grupo D
  • A.H. San Camilo
  • A.H. Villa Alejandro 1ra Etapa
  • A.H. Villa Alejandro 3ra Etapa
  • A.H. Villa Alejandro II y Ampliación
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 05 de Septiembre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 05 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. Cerro Candela
  • Urbanización A.H. Gonzales Berrospi, 1ra Etapa
  • Urbanización A.H. Gonzales Berrospi, 2da Etapa
  • Urbanización A.H. Trabajadores Textil Vitarte
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 05 de Septiembre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 05 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

LA MOLINA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Asociación Casaljal
  • Urbanización Capilla MZ-U4
  • Urbanización Capilla
  • Urbanización Valle de La Molina (ASPOVILM)
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 05 de Septiembre, 1:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 05 de Septiembre, 11:50 pm
