Corte de agua en Lima hoy 05 de septiembre: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.
Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.
Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 05 de septiembre?
INDEPENDENCIA: Corte de Agua hoy
- Urb. Manco Inca - A.H. Primavera 11 y 12
- Urb. Sol Naciente - A.H.
- Urb. Villa Chilca - A.H.
- Urb. Villa Hermosa - A.H.
- Urb. Villa Los Jardines I - A.H. 1ra Etapa
- Urb. Villa Los Jardines II - A.H. 2da Etapa
- Urb. Villa Primavera - A.H.
- Asoc. Quiñones, José Abelardo - A.H.
- Coop. Santa Ligia - A.H.
- Urb. Tupac Amaru - U.POP
- Urb. Haya de la Torre, Víctor Raúl
VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy
- A.H. Julio 19
- A.H. Príncipe de Asturias - Grupo D
- A.H. San Camilo
- A.H. Villa Alejandro 1ra Etapa
- A.H. Villa Alejandro 3ra Etapa
- A.H. Villa Alejandro II y Ampliación
ATE: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. Cerro Candela
- Urbanización A.H. Gonzales Berrospi, 1ra Etapa
- Urbanización A.H. Gonzales Berrospi, 2da Etapa
- Urbanización A.H. Trabajadores Textil Vitarte
LA MOLINA: Corte de Agua hoy
- Asociación Casaljal
- Urbanización Capilla MZ-U4
- Urbanización Capilla
- Urbanización Valle de La Molina (ASPOVILM)