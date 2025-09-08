Corte de agua en Lima hoy 08 de septiembre: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.
Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.
Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 08 de septiembre?
ATE: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. Huaycán - Zona S-T
- Urbanización A.H. Huaycán - Zona T
- Urbanización A.H. Huaycán - Zona T El Mirador
ATE: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. Cerro Cruz de Santa Elena - 1ra Etapa
- Urbanización A.H. Cerro Cruz de Santa Elena - 2da Etapa
- Urbanización A.H. Jardines del Sol, Santa Clara
- Urbanización A.H. Nueva Luz
- Urbanización A.H. Santa Rosa de Huamanga
- Urbanización Asociación Flores de Santa Clara
- Urbanización Asociación Geranios de Santa Clara
- Urbanización Asociación Jardines de Santa Clara
- Urbanización Asociación Las Flores de Santa Clara
- Urbanización Asociación Llanos
- Urbanización Asociación Santa Rosa de Huamanga
- Urbanización Asociación Terrazas de Santa Clara
- Urbanización Asociación Villa Francia de Santa Clara
- Urbanización Cooperativa Santa Elena Ltda.
- Urbanización P.V. Villa Francia
- Urbanización Urb. Centro Poblado Santa Clara
- Urbanización Urb. Santa Clara
SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Urbanización 15 de Junio
- Urbanización 20 de Enero
- Urbanización 24 de Abril
- Urbanización Los Ángeles
- Urbanización UPIS Huascar 12A, Sector 1
- Urbanización UPIS Huascar de Canto Grande
- Urbanización UPIS Huascar, Sector C - El Amauta
- Urbanización Agru 8 de Octubre
- Urbanización Agru 8 de Octubre, Canto Grande Huascar A
VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy
- Las Américas - Urbanización A.H.
- Monte Bektu - Urbanización A.H. Ampliación P.J.
- Caminos de la Hermandad - Urbanización A.H.
- Las Malvinas - Urbanización A.H.
- 3 de Mayo - Urbanización A.H.
- Villa Limatambo - Urbanización A.H.
- Las Lomas - Urbanización P.J.