Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Corte de agua en Lima hoy 08 de septiembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.

Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.

Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 08 de septiembre?

Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. Huaycán - Zona S-T
  • Urbanización A.H. Huaycán - Zona T
  • Urbanización A.H. Huaycán - Zona T El Mirador
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 08 de Septiembre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 08 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. Cerro Cruz de Santa Elena - 1ra Etapa
  • Urbanización A.H. Cerro Cruz de Santa Elena - 2da Etapa
  • Urbanización A.H. Jardines del Sol, Santa Clara
  • Urbanización A.H. Nueva Luz
  • Urbanización A.H. Santa Rosa de Huamanga
  • Urbanización Asociación Flores de Santa Clara
  • Urbanización Asociación Geranios de Santa Clara
  • Urbanización Asociación Jardines de Santa Clara
  • Urbanización Asociación Las Flores de Santa Clara
  • Urbanización Asociación Llanos
  • Urbanización Asociación Santa Rosa de Huamanga
  • Urbanización Asociación Terrazas de Santa Clara
  • Urbanización Asociación Villa Francia de Santa Clara
  • Urbanización Cooperativa Santa Elena Ltda.
  • Urbanización P.V. Villa Francia
  • Urbanización Urb. Centro Poblado Santa Clara
  • Urbanización Urb. Santa Clara
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 08 de Septiembre, 2:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 08 de Septiembre, 11:50 pm
Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización 15 de Junio
  • Urbanización 20 de Enero
  • Urbanización 24 de Abril
  • Urbanización Los Ángeles
  • Urbanización UPIS Huascar 12A, Sector 1
  • Urbanización UPIS Huascar de Canto Grande
  • Urbanización UPIS Huascar, Sector C - El Amauta
  • Urbanización Agru 8 de Octubre
  • Urbanización Agru 8 de Octubre, Canto Grande Huascar A
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 08 de Septiembre, 1:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 08 de Septiembre, 11:00 pm
Distrito

VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Las Américas - Urbanización A.H.
  • Monte Bektu - Urbanización A.H. Ampliación P.J.
  • Caminos de la Hermandad - Urbanización A.H.
  • Las Malvinas - Urbanización A.H.
  • 3 de Mayo - Urbanización A.H.
  • Villa Limatambo - Urbanización A.H.
  • Las Lomas - Urbanización P.J.
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 08 de Septiembre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 08 de Septiembre, 8:00 pm
Informes RPP

Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta

La Autoridad Nacional de Infraestructura, conocida como ANIN, se ha quedado sin fondos y varias de sus obras han quedado en el aire. Proyectos claves en Lambayeque y Cusco están paralizados, poniendo en riesgo a miles de familias y retrasando servicios de salud. ¿Qué consecuencias trae esta parálisis y cómo piensa resolverse? Escuchemos el informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

Más sobre Obras

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA