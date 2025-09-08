Corte de agua en Lima hoy 08 de septiembre: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.

Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.

Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 08 de septiembre?

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Huaycán - Zona S-T

Urbanización A.H. Huaycán - Zona T

Urbanización A.H. Huaycán - Zona T El Mirador Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 08 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 08 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Cerro Cruz de Santa Elena - 1ra Etapa

Urbanización A.H. Cerro Cruz de Santa Elena - 2da Etapa

Urbanización A.H. Jardines del Sol, Santa Clara

Urbanización A.H. Nueva Luz

Urbanización A.H. Santa Rosa de Huamanga

Urbanización Asociación Flores de Santa Clara

Urbanización Asociación Geranios de Santa Clara

Urbanización Asociación Jardines de Santa Clara

Urbanización Asociación Las Flores de Santa Clara

Urbanización Asociación Llanos

Urbanización Asociación Santa Rosa de Huamanga

Urbanización Asociación Terrazas de Santa Clara

Urbanización Asociación Villa Francia de Santa Clara

Urbanización Cooperativa Santa Elena Ltda.

Urbanización P.V. Villa Francia

Urbanización Urb. Centro Poblado Santa Clara

Urbanización Urb. Santa Clara Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 08 de Septiembre, 2:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 08 de Septiembre, 11:50 pm

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización 15 de Junio

Urbanización 20 de Enero

Urbanización 24 de Abril

Urbanización Los Ángeles

Urbanización UPIS Huascar 12A, Sector 1

Urbanización UPIS Huascar de Canto Grande

Urbanización UPIS Huascar, Sector C - El Amauta

Urbanización Agru 8 de Octubre

Urbanización Agru 8 de Octubre, Canto Grande Huascar A Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 08 de Septiembre, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 08 de Septiembre, 11:00 pm

Distrito VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Las Américas - Urbanización A.H.

Monte Bektu - Urbanización A.H. Ampliación P.J.

Caminos de la Hermandad - Urbanización A.H.

Las Malvinas - Urbanización A.H.

3 de Mayo - Urbanización A.H.

Villa Limatambo - Urbanización A.H.

Las Lomas - Urbanización P.J. Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 08 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 08 de Septiembre, 8:00 pm