Corte de agua en Lima hoy 09 de septiembre: Distritos y horarios afectados

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 09 de septiembre?

Distrito VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Nueva Esperanza

Urbanización Virgen de Lourdes Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 09 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 09 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito INDEPENDENCIA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Cahuidé Ampliación

Urbanización A.H. Cielo Azul

Urbanización A.H. Comité Vecinal N° 17 Alto Perú

Urbanización A.H. Condorcanqui

Urbanización A.H. Diciembre Ampliación 4

Urbanización A.H. Diciembre 4

Urbanización A.H. Diciembre 4 - II Etapa

Urbanización A.H. Diciembre 5

Urbanización A.H. Mayo 15

Urbanización A.H. Nueva Generación

Urbanización A.H. Pueblo Nuevo

Urbanización A.H. San Lorenzo

Urbanización A.H. Sarita Colonia

Urbanización A.H. Manuel Scorza

Urbanización A.H. Juan Velasco Alvarado

Urbanización Asoc. Pobl. San Pablo y San Pedro

Urbanización P.J. José Olaya Ampliación Comité 17 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 09 de Septiembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 09 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito INDEPENDENCIA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Bellavista

Urbanización Bellavista Ampliación

Urbanización Bellavista Ampliación II Etapa

Urbanización Diciembre 4 de

Urbanización Diciembre 4 de - II Etapa

Urbanización Santísima Cruz - Ampliación

Urbanización Señor de los Milagros Payet

Urbanización Velasco Alvarado Ampliación, Juan Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 09 de Septiembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 09 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito SAN ISIDRO: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización Rosario

Urbanización San Isidro Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 09 de Septiembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 09 de Septiembre, 11:00 pm

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. 11 de Mayo

Urbanización A.H. 20 de Enero

Urbanización A.H. 24 de Diciembre

Urbanización A.H. Alto Casuarinas

Urbanización A.H. Alto El Rosal

Urbanización A.H. Corazón de Jesús

Urbanización A.H. El Pedregal

Urbanización A.H. Las Terrazas de Virgen del Carmen

Urbanización A.H. Los Claveles II

Urbanización A.H. Nueva Jerusalén

Urbanización A.H. Nueva Juventud

Urbanización A.H. P.I. Futuro 2000, Sector La Pradera

Urbanización A.H. P.I. Futuro 2000, Sector Libertad Huascar

Urbanización A.H. P.I. Futuro 2000, Sector Jaime Yoshiyama

Urbanización A.H. Sol de Oro

Urbanización A.H. Tres Cruces Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 09 de Septiembre, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 09 de Septiembre, 11:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Asociación Vías de San Juan Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 09 de Septiembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 09 de Septiembre, 11:50 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización APV San Remo de Santa Clara

Urbanización Asociación 30 de Agosto

Urbanización Asociación Brisas de Santa Clara

Urbanización Asociación de Vivienda Girasoles de Santa Clara

Urbanización Asociación 6 de Diciembre

Urbanización Asociación Niño Jesús de Santa Clara - 1ra Etapa

Urbanización Asociación Niño Jesús de Santa Clara - 2da Etapa

Urbanización Asociación Niño Jesús de Santa Clara - 3ra Etapa

Urbanización Asociación Santa Chiara

Urbanización H.U. del Pilar

Urbanización P.V. Santa María

Urbanización Urb. Cedros de Santa Clara

Urbanización Urb. Centro Poblado Santa Clara

Urbanización Urb. Ex-Fundo La Estrella

Urbanización Urb. San Alfonso de Santa Clara Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 09 de Septiembre, 2:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 09 de Septiembre, 11:50 pm