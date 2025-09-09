Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 09 de septiembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 09 de septiembre?

Distrito

VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Nueva Esperanza
  • Urbanización Virgen de Lourdes
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 09 de Septiembre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 09 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

INDEPENDENCIA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. Cahuidé Ampliación
  • Urbanización A.H. Cielo Azul
  • Urbanización A.H. Comité Vecinal N° 17 Alto Perú
  • Urbanización A.H. Condorcanqui
  • Urbanización A.H. Diciembre Ampliación 4
  • Urbanización A.H. Diciembre 4
  • Urbanización A.H. Diciembre 4 - II Etapa
  • Urbanización A.H. Diciembre 5
  • Urbanización A.H. Mayo 15
  • Urbanización A.H. Nueva Generación
  • Urbanización A.H. Pueblo Nuevo
  • Urbanización A.H. San Lorenzo
  • Urbanización A.H. Sarita Colonia
  • Urbanización A.H. Manuel Scorza
  • Urbanización A.H. Juan Velasco Alvarado
  • Urbanización Asoc. Pobl. San Pablo y San Pedro
  • Urbanización P.J. José Olaya Ampliación Comité 17
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 09 de Septiembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 09 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

INDEPENDENCIA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Bellavista
  • Urbanización Bellavista Ampliación
  • Urbanización Bellavista Ampliación II Etapa
  • Urbanización Diciembre 4 de
  • Urbanización Diciembre 4 de - II Etapa
  • Urbanización Santísima Cruz - Ampliación
  • Urbanización Señor de los Milagros Payet
  • Urbanización Velasco Alvarado Ampliación, Juan
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 09 de Septiembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 09 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

SAN ISIDRO: Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Rosario
  • Urbanización San Isidro
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 09 de Septiembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 09 de Septiembre, 11:00 pm
Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. 11 de Mayo
  • Urbanización A.H. 20 de Enero
  • Urbanización A.H. 24 de Diciembre
  • Urbanización A.H. Alto Casuarinas
  • Urbanización A.H. Alto El Rosal
  • Urbanización A.H. Corazón de Jesús
  • Urbanización A.H. El Pedregal
  • Urbanización A.H. Las Terrazas de Virgen del Carmen
  • Urbanización A.H. Los Claveles II
  • Urbanización A.H. Nueva Jerusalén
  • Urbanización A.H. Nueva Juventud
  • Urbanización A.H. P.I. Futuro 2000, Sector La Pradera
  • Urbanización A.H. P.I. Futuro 2000, Sector Libertad Huascar
  • Urbanización A.H. P.I. Futuro 2000, Sector Jaime Yoshiyama
  • Urbanización A.H. Sol de Oro
  • Urbanización A.H. Tres Cruces
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 09 de Septiembre, 10:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 09 de Septiembre, 11:00 pm
Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Asociación Vías de San Juan
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 09 de Septiembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 09 de Septiembre, 11:50 pm
Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización APV San Remo de Santa Clara
  • Urbanización Asociación 30 de Agosto
  • Urbanización Asociación Brisas de Santa Clara
  • Urbanización Asociación de Vivienda Girasoles de Santa Clara
  • Urbanización Asociación 6 de Diciembre
  • Urbanización Asociación Niño Jesús de Santa Clara - 1ra Etapa
  • Urbanización Asociación Niño Jesús de Santa Clara - 2da Etapa
  • Urbanización Asociación Niño Jesús de Santa Clara - 3ra Etapa
  • Urbanización Asociación Santa Chiara
  • Urbanización H.U. del Pilar
  • Urbanización P.V. Santa María
  • Urbanización Urb. Cedros de Santa Clara
  • Urbanización Urb. Centro Poblado Santa Clara
  • Urbanización Urb. Ex-Fundo La Estrella
  • Urbanización Urb. San Alfonso de Santa Clara
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 09 de Septiembre, 2:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 09 de Septiembre, 11:50 pm
