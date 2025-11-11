Corte de agua en Lima hoy 11 de noviembre: Distritos y horarios afectados

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 11 de noviembre?

Distrito SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urb. San Juan Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 11 de Noviembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 11 de Noviembre, 8:00 pm

Distrito CARABAYLLO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Dalias 17 de Febrero

Urbanización Asociación de Propietarios Residenciales Los Girasoles de Carabayllo II Etapa

Urbanización Asociación de Pobladores Ampliación de Vivienda Caudivilla

Urbanización Asociación de Propietarios Residenciales El Portal de Carabayllo

Urbanización Asociación de Propietarios Villa Gloria

Urbanización Asociación de Propietarios Villa Los Ficus

Urbanización Asociación de Vivienda El Estanque de Carabayllo

Urbanización Asociación de Vivienda La Muralla

Urbanización Asociación de Vivienda Las Casuarinas III Etapa

Urbanización Asociación de Vivienda Las Garas

Urbanización Asociación de Vivienda Las Garas - Ampliación

Urbanización Asociación de Vivienda Los Álamos del Norte

Urbanización Asociación de Vivienda Residencial Limatambo I

Urbanización Asociación de Vivienda Residencial Limatambo II

Urbanización Asociación de Vivienda San Benito de Caudivilla

Urbanización Asociación de Vivienda Santa Rosa de Punchauca

Urbanización Asociación de Vivienda Villa Caudivilla

Urbanización Asociación Estrella Solar

Urbanización Asociación Ex Fundo Caudivilla Huacoy y Punchauca

Urbanización Asociación Residencial Las Flores del Norte de Carabayllo

Urbanización Asociación Residencial San Cristóbal de Carabayllo

Urbanización Asociación Villa Corpac

Urbanización Asociación Virgen del Rosario

Urbanización C.H. Vasquez, Edwin

Urbanización P.J. Porras Barrenechea, Raúl

Urbanización El Derby de Carabayllo

Urbanización Las Nieves de Carabayllo

Urbanización Lucyana Primera Etapa

Urbanización Lucyana Segunda Etapa

Urbanización Lucyana de Carabayllo

Urbanización Residencial Las Palpas

Urbanización Residencial Lucyana de Carabayllo

Urbanización Residencial Villa Zarahemla de Carabayllo

Urbanización San Andrés

Urbanización Santo Domingo 14ª Etapa

Urbanización Santo Domingo 15ª Etapa

Urbanización Santo Domingo Primera Etapa

Urbanización Santo Domingo Segunda Etapa

Urbanización Santo Domingo Quinta Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 11 de Noviembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 11 de Noviembre, 8:00 pm

Distrito SURQUILLO: Corte de Agua hoy Motivo INSTALACION DE GRIFOS CONTRA INCENDIO Localidades / Áreas afectadas Cercado

Urb. Aurora

Urb. Corpac

Urb. Villa Victoria Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 11 de Noviembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 11 de Noviembre, 11:00 pm

Distrito SANTIAGO DE SURCO: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización El Derby

Urbanización Las Garzas

Urbanización Idelfonso II

Urbanización Monterrico Chico

Urbanización Las Orquídeas

Urbanización El Vivero Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 11 de Noviembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 11 de Noviembre, 11:00 pm

Distrito SANTIAGO DE SURCO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Casuarinas Alta - Primera Etapa

Urbanización Casuarinas Alta - Segunda Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 11 de Noviembre, 5:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 11 de Noviembre, 9:00 pm

Distrito VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Alberto Fujimori - Urbanización A.H. Fujimori

Poeta José Galvez - Urbanización P.J. Galvez Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 11 de Noviembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 11 de Noviembre, 8:00 pm