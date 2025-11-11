Corte de agua en Lima hoy 11 de noviembre: Distritos y horarios afectados

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.
Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.
Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 11 de noviembre?
Martes 11 de Noviembre, 8:00 am
Martes 11 de Noviembre, 8:00 pm
- Urbanización Dalias 17 de Febrero
- Urbanización Asociación de Propietarios Residenciales Los Girasoles de Carabayllo II Etapa
- Urbanización Asociación de Pobladores Ampliación de Vivienda Caudivilla
- Urbanización Asociación de Propietarios Residenciales El Portal de Carabayllo
- Urbanización Asociación de Propietarios Villa Gloria
- Urbanización Asociación de Propietarios Villa Los Ficus
- Urbanización Asociación de Vivienda El Estanque de Carabayllo
- Urbanización Asociación de Vivienda La Muralla
- Urbanización Asociación de Vivienda Las Casuarinas III Etapa
- Urbanización Asociación de Vivienda Las Garas
- Urbanización Asociación de Vivienda Las Garas - Ampliación
- Urbanización Asociación de Vivienda Los Álamos del Norte
- Urbanización Asociación de Vivienda Residencial Limatambo I
- Urbanización Asociación de Vivienda Residencial Limatambo II
- Urbanización Asociación de Vivienda San Benito de Caudivilla
- Urbanización Asociación de Vivienda Santa Rosa de Punchauca
- Urbanización Asociación de Vivienda Villa Caudivilla
- Urbanización Asociación Estrella Solar
- Urbanización Asociación Ex Fundo Caudivilla Huacoy y Punchauca
- Urbanización Asociación Residencial Las Flores del Norte de Carabayllo
- Urbanización Asociación Residencial San Cristóbal de Carabayllo
- Urbanización Asociación Villa Corpac
- Urbanización Asociación Virgen del Rosario
- Urbanización C.H. Vasquez, Edwin
- Urbanización P.J. Porras Barrenechea, Raúl
- Urbanización El Derby de Carabayllo
- Urbanización Las Nieves de Carabayllo
- Urbanización Lucyana Primera Etapa
- Urbanización Lucyana Segunda Etapa
- Urbanización Lucyana de Carabayllo
- Urbanización Residencial Las Palpas
- Urbanización Residencial Lucyana de Carabayllo
- Urbanización Residencial Villa Zarahemla de Carabayllo
- Urbanización San Andrés
- Urbanización Santo Domingo 14ª Etapa
- Urbanización Santo Domingo 15ª Etapa
- Urbanización Santo Domingo Primera Etapa
- Urbanización Santo Domingo Segunda Etapa
- Urbanización Santo Domingo Quinta Etapa
Martes 11 de Noviembre, 12:00 pm
Martes 11 de Noviembre, 8:00 pm
INSTALACION DE GRIFOS CONTRA INCENDIO
- Cercado
- Urb. Aurora
- Urb. Corpac
- Urb. Villa Victoria
Martes 11 de Noviembre, 12:00 pm
Martes 11 de Noviembre, 11:00 pm
- Urbanización El Derby
- Urbanización Las Garzas
- Urbanización Idelfonso II
- Urbanización Monterrico Chico
- Urbanización Las Orquídeas
- Urbanización El Vivero
Martes 11 de Noviembre, 12:00 pm
Martes 11 de Noviembre, 11:00 pm
- Urbanización Casuarinas Alta - Primera Etapa
- Urbanización Casuarinas Alta - Segunda Etapa
Martes 11 de Noviembre, 5:00 am
Martes 11 de Noviembre, 9:00 pm
- Alberto Fujimori - Urbanización A.H. Fujimori
- Poeta José Galvez - Urbanización P.J. Galvez
Martes 11 de Noviembre, 8:00 am
Martes 11 de Noviembre, 8:00 pm