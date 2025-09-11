Corte de agua en Lima hoy 11 de septiembre: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.
A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.
Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 11 de septiembre?
INDEPENDENCIA: Corte de Agua hoy
- Urbanización Asociación de Vivienda Cerro Calavera
- Urbanización Asociación de Vivienda La Paz
- Urbanización Asociación de Vivienda Virgen del Carmen I
- Urbanización Proyecto Integral 18 de Marzo
- Urbanización Unidad Popular Tahuantinsuyo
- Urbanización Unidad Popular Túpac Amaru
INDEPENDENCIA: Corte de Agua hoy
- Urbanización Cahuidel Ampliación
- Urbanización 31 de Diciembre
- Urbanización Hermanos Ayar
- Urbanización 5 de Marzo
- Urbanización 1 de Mayo - III Etapa
- Urbanización P.I. 18 de Marzo
SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. El Paraíso
- Urbanización A.H. Mano de Dios
- Urbanización A.H. Nueva Juventud
- Urbanización A.H. Nuevo Miguel Grau
- Urbanización A.H. P.I. Confraternidad Sección 3 de Marzo
- Urbanización A.H. P.I. Confraternidad Sección Buenos Aires
- Urbanización A.H. P.I. Confraternidad Sección 12 de Diciembre
- Urbanización A.H. Santa Clara
- Urbanización A.H. Unidad de los Pueblos Sección 2 de Enero
- Urbanización A.H. Unidad de los Pueblos Sección San José Mz C y D
- Urbanización A.H. Virgen de las Mercedes
- Urbanización Agrup. 1 de Marzo Nuevo Miguel Grau
- Urbanización Agrup. Las Lomas de Huáscar
- Urbanización Agrup. Reubicados de Santa Rosita
- Urbanización Agrup. Reubicados de Santa Rosita III Etapa
- Urbanización Agrup. Santa Rosita II Etapa
ATE: Corte de Agua hoy
- Asociación Fortaleza de Vitarte
- Asociación Zavaleta
- Urbanización Alameda de Ate - 2da Etapa
- Urbanización Sol de Vitarte - Sector G
- Urbanización Zavaleta
ATE: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. Casuarinas de San Juan - III Etapa
- Urbanización A.H. Las Viñas de San Juan
- Urbanización Asoc. Los Ángeles de Gloria Baja
- Urbanización Asoc. California de Gloria Baja
- Urbanización Asoc. Casa Grande de Gloria Baja
- Urbanización Asoc. Casuarinas de San Juan - Parcela 10686
- Urbanización Asoc. Casuarinas de San Juan - Parcela 10980
- Urbanización Asoc. Las Casuarinas de San Juan - 1ra Etapa
- Urbanización Asoc. Las Casuarinas de San Juan - 2da Etapa
- Urbanización Asoc. Casuarinas de Santa Clara
- Urbanización Asoc. Las Casuarinas
- Urbanización Asoc. Estrella Andina - 1ra Etapa - Esquema La Gloria
- Urbanización Asoc. Estrella Andina - 2da Etapa - Esquema La Gloria
- Urbanización Asoc. Las Gardenias de San Juan
- Urbanización Asoc. Pacayal de San Juan
- Urbanización Asoc. El Paraíso de La Gloria de Ate
- Urbanización Asoc. Philadelphia de Ate
- Urbanización Asoc. Philadelphia de Ate - 2da Etapa
- Urbanización Asoc. Residencial Primavera - Esquema San Juan
- Urbanización Asoc. Santa Rosa de Ate - Santa Clara
- Urbanización Asoc. I Etapa Sol de Las Viñas - Esquema San Juan
- Urbanización Asoc. II Etapa Sol de Las Viñas - Esquema San Juan
- Urbanización Asoc. III Etapa Sol de Las Viñas - Esquema San Juan
- Urbanización Asoc. IV Etapa Sol de Las Viñas - Esquema San Juan
- Urbanización Asoc. V Etapa Sol de Las Viñas - Esquema San Juan
- Urbanización Asoc. La Viña de San Juan
- Urbanización Asoc. Las Viñas de San Juan
- Urbanización C.P. San Juan - Esquema San Juan
- Urbanización P.V. Las Casuarinas - 1ra Etapa
- Urbanización P.V. Las Casuarinas - 2da Etapa