Corte de agua en Lima hoy 11 de septiembre: Distritos y horarios afectados

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 11 de septiembre?

Distrito INDEPENDENCIA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Asociación de Vivienda Cerro Calavera

Urbanización Asociación de Vivienda La Paz

Urbanización Asociación de Vivienda Virgen del Carmen I

Urbanización Proyecto Integral 18 de Marzo

Urbanización Unidad Popular Tahuantinsuyo

Urbanización Unidad Popular Túpac Amaru Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 11 de Septiembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 11 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito INDEPENDENCIA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Cahuidel Ampliación

Urbanización 31 de Diciembre

Urbanización Hermanos Ayar

Urbanización 5 de Marzo

Urbanización 1 de Mayo - III Etapa

Urbanización P.I. 18 de Marzo Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 11 de Septiembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 11 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. El Paraíso

Urbanización A.H. Mano de Dios

Urbanización A.H. Nueva Juventud

Urbanización A.H. Nuevo Miguel Grau

Urbanización A.H. P.I. Confraternidad Sección 3 de Marzo

Urbanización A.H. P.I. Confraternidad Sección Buenos Aires

Urbanización A.H. P.I. Confraternidad Sección 12 de Diciembre

Urbanización A.H. Santa Clara

Urbanización A.H. Unidad de los Pueblos Sección 2 de Enero

Urbanización A.H. Unidad de los Pueblos Sección San José Mz C y D

Urbanización A.H. Virgen de las Mercedes

Urbanización Agrup. 1 de Marzo Nuevo Miguel Grau

Urbanización Agrup. Las Lomas de Huáscar

Urbanización Agrup. Reubicados de Santa Rosita

Urbanización Agrup. Reubicados de Santa Rosita III Etapa

Urbanización Agrup. Santa Rosita II Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 11 de Septiembre, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 11 de Septiembre, 11:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Asociación Fortaleza de Vitarte

Asociación Zavaleta

Urbanización Alameda de Ate - 2da Etapa

Urbanización Sol de Vitarte - Sector G

Urbanización Zavaleta Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 11 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 11 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Casuarinas de San Juan - III Etapa

Urbanización A.H. Las Viñas de San Juan

Urbanización Asoc. Los Ángeles de Gloria Baja

Urbanización Asoc. California de Gloria Baja

Urbanización Asoc. Casa Grande de Gloria Baja

Urbanización Asoc. Casuarinas de San Juan - Parcela 10686

Urbanización Asoc. Casuarinas de San Juan - Parcela 10980

Urbanización Asoc. Las Casuarinas de San Juan - 1ra Etapa

Urbanización Asoc. Las Casuarinas de San Juan - 2da Etapa

Urbanización Asoc. Casuarinas de Santa Clara

Urbanización Asoc. Las Casuarinas

Urbanización Asoc. Estrella Andina - 1ra Etapa - Esquema La Gloria

Urbanización Asoc. Estrella Andina - 2da Etapa - Esquema La Gloria

Urbanización Asoc. Las Gardenias de San Juan

Urbanización Asoc. Pacayal de San Juan

Urbanización Asoc. El Paraíso de La Gloria de Ate

Urbanización Asoc. Philadelphia de Ate

Urbanización Asoc. Philadelphia de Ate - 2da Etapa

Urbanización Asoc. Residencial Primavera - Esquema San Juan

Urbanización Asoc. Santa Rosa de Ate - Santa Clara

Urbanización Asoc. I Etapa Sol de Las Viñas - Esquema San Juan

Urbanización Asoc. II Etapa Sol de Las Viñas - Esquema San Juan

Urbanización Asoc. III Etapa Sol de Las Viñas - Esquema San Juan

Urbanización Asoc. IV Etapa Sol de Las Viñas - Esquema San Juan

Urbanización Asoc. V Etapa Sol de Las Viñas - Esquema San Juan

Urbanización Asoc. La Viña de San Juan

Urbanización Asoc. Las Viñas de San Juan

Urbanización C.P. San Juan - Esquema San Juan

Urbanización P.V. Las Casuarinas - 1ra Etapa

Urbanización P.V. Las Casuarinas - 2da Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 11 de Septiembre, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 11 de Septiembre, 11:50 pm