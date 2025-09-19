Corte de agua en Lima hoy 19 de septiembre: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.
Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.
Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 19 de septiembre?
VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy
- Sector 319
- Sector 320
- Sector 324
PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy
- Asociación de Propietarios Casa Huerta San Pedro
- Asociación de Viviendas Villa Elvira de Chillon
- Urbanización Shangrila
ATE: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. Cerro Candela
- Urbanización A.H. 8 de Enero
- Urbanización A.H. Hijos de Monterrey
- Urbanización A.H. Monterrey Zona A
- Urbanización A.H. Monterrey Zona B
- Urbanización Asociación Alto Monterrey
ATE: Corte de Agua hoy
- Urbanización Amigos de la Paz
- Urbanización Progresistas de Ate Zona A
- Urbanización Progresistas de Ate Zona B
- Urbanización Progresistas de Ate Zona C
- Urbanización Progresistas de Ate
- Urbanización Amigos de la Paz
- Urbanización Jardines de Ate (ex Longueras)
- Urbanización Residencial Las Américas
SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. Arenal de Cantogrande, Sector Las Lomas
- Urbanización A.H. Corazón de Jesús
- Urbanización A.H. Daniel Alcides Carrión
- Urbanización A.H. Liberación Amplia
- Urbanización A.H. Señor de los Milagros II
- Urbanización Agrupación Arenal Alto
- Urbanización Agrupación Las Casuarinas de Jicamarca
- Urbanización APV Israel
- Urbanización Cooperativa La Sagrada Familia
COMAS: Corte de Agua hoy
- Urb. Santa Luzmila