Corte de agua en Lima hoy 19 de septiembre: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 19 de septiembre?

Distrito VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Sector 319

Sector 320

Sector 324 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 19 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 19 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Asociación de Propietarios Casa Huerta San Pedro

Asociación de Viviendas Villa Elvira de Chillon

Urbanización Shangrila Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 19 de Septiembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 19 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Cerro Candela

Urbanización A.H. 8 de Enero

Urbanización A.H. Hijos de Monterrey

Urbanización A.H. Monterrey Zona A

Urbanización A.H. Monterrey Zona B

Urbanización Asociación Alto Monterrey Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 19 de Septiembre, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 19 de Septiembre, 11:50 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Amigos de la Paz

Urbanización Progresistas de Ate Zona A

Urbanización Progresistas de Ate Zona B

Urbanización Progresistas de Ate Zona C

Urbanización Progresistas de Ate

Urbanización Amigos de la Paz

Urbanización Jardines de Ate (ex Longueras)

Urbanización Residencial Las Américas Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 19 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 19 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Arenal de Cantogrande, Sector Las Lomas

Urbanización A.H. Corazón de Jesús

Urbanización A.H. Daniel Alcides Carrión

Urbanización A.H. Liberación Amplia

Urbanización A.H. Señor de los Milagros II

Urbanización Agrupación Arenal Alto

Urbanización Agrupación Las Casuarinas de Jicamarca

Urbanización APV Israel

Urbanización Cooperativa La Sagrada Familia Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 19 de Septiembre, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 19 de Septiembre, 11:55 pm

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urb. Santa Luzmila Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 19 de Septiembre, 1:59 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 19 de Septiembre, 7:00 am