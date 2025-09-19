Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 19 de septiembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 19 de septiembre?

Distrito

VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Sector 319
  • Sector 320
  • Sector 324
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 19 de Septiembre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 19 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Asociación de Propietarios Casa Huerta San Pedro
  • Asociación de Viviendas Villa Elvira de Chillon
  • Urbanización Shangrila
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 19 de Septiembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 19 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. Cerro Candela
  • Urbanización A.H. 8 de Enero
  • Urbanización A.H. Hijos de Monterrey
  • Urbanización A.H. Monterrey Zona A
  • Urbanización A.H. Monterrey Zona B
  • Urbanización Asociación Alto Monterrey
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 19 de Septiembre, 1:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 19 de Septiembre, 11:50 pm
Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Amigos de la Paz
  • Urbanización Progresistas de Ate Zona A
  • Urbanización Progresistas de Ate Zona B
  • Urbanización Progresistas de Ate Zona C
  • Urbanización Progresistas de Ate
  • Urbanización Amigos de la Paz
  • Urbanización Jardines de Ate (ex Longueras)
  • Urbanización Residencial Las Américas
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 19 de Septiembre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 19 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. Arenal de Cantogrande, Sector Las Lomas
  • Urbanización A.H. Corazón de Jesús
  • Urbanización A.H. Daniel Alcides Carrión
  • Urbanización A.H. Liberación Amplia
  • Urbanización A.H. Señor de los Milagros II
  • Urbanización Agrupación Arenal Alto
  • Urbanización Agrupación Las Casuarinas de Jicamarca
  • Urbanización APV Israel
  • Urbanización Cooperativa La Sagrada Familia
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 19 de Septiembre, 1:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 19 de Septiembre, 11:55 pm
Distrito

COMAS: Corte de Agua hoy

Motivo
REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urb. Santa Luzmila
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 19 de Septiembre, 1:59 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 19 de Septiembre, 7:00 am
Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

