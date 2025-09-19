¡El colmo! Combis que cubren la ruta Lima-Callao suben sus tarifas debido a extorsiones [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El precio que tenemos que pagar por la inseguridad ciudadana. Las combis que cubren la ruta Lima-Callao han subido sus tarifas desde esta semana, debido a las extorsiones que sufren estos transportistas.

Un equipo de RPP llegó hasta las inmediaciones de la Plaza Dos de Mayo, donde inician su recorrido estas combis; y comprobó el incremento del precio de los pasajes, que va desde los 50 céntimos hasta un sol.

Los transportistas aseguraron que han visto obligados a tomar esta decisión, ya que deben pagar cupos hasta a tres bandas de extorsionadores.

“Por lo mismo que nos están extorsionando acá. (...) Ahorita estamos pagando a tres bandas y no nos alcanza, la verdad no nos alcanza. Nos obligaron a, caballero, subir 50 céntimos más el pasaje, porque no nos alcanza”, refirió una cobradora.

“Necesitamos para nuestra familia. Pagamos cuentas de carro, pagamos cuenta de petróleo y, con las extorsiones, ya no nos queda nada a nosotros”, añadió.

Estas combis cubren la ruta Centro de Lima-Callao: inician su recorrido en la Plaza Dos de Mayo y circulan por toda la avenida Óscar R. Benavides (también conocida como Colonial) hasta la provincia constitucional.



Quejas de los pasajeros

El alza de los pasajes ha causado gran malestar entre los usuarios de estas combis, que se ven obligados a pagar el sobrecargo.

“Nos están cobrando un porcentaje de un sol de más, porque el pasaje generalmente es de S/ 2.50, pero lo que ellos manifiestan es que como le están cobrando los cupos, nosotros, los pasajeros, tenemos la obligación de pagarles a ellos. Ellos tienen una empresa a la cual representan, ellos deberían solucionar su problema, no nosotros”, manifestó un pasajero.

Nuestro reportero constató que los cobradores de las combis comunican del incremento del precio a los pasajeros cuando estos abordan las unidades, a fin de evitar discusiones en plena ruta.

Los usuarios más afectados por este incremento son los estudiantes de la Universidad San Marcos. Y es que el tramo desde la Plaza Dos de Mayo hasta la citada casa de estudios ha subido de S/ 1.50 a dos soles.

