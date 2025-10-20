Corte de agua en Lima hoy 20 de octubre: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.
Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.
Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 20 de octubre?
CHACLACAYO: Corte de Agua hoy
- Urbanización Nueva Alianza
- Urbanización Virgen de Fátima de Morón
- Urbanización Asociación Cultural y Progreso
- Urbanización Asociación de las Casas Luis Felipe
- Urbanización Miguel Grau
SANTA ANITA: Corte de Agua hoy
- Urbanización Vista Alegre
- Asociación de Vivienda Jardines
- Asociación de Vivienda Sol de Santa Anita
- Asociación Monterrey
- Asociación Sapotal Primera Etapa
- Urbanización Los Cedros
- Urbanización Residencial Santa Anita
- Urbanización Santa Aurelia
VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. Ramos Edilberto
PACHACAMAC: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H Nueva Esperanza
- Urbanización A.H P. de Manchay II Ampliación Sector Las Mercedes
- Urbanización A.H Parcela 1 Sector R
- Urbanización A.H Paul Poblet Lind
- Urbanización A.H San Cristóbal
- Urbanización A.H Sector Central de la Zona 5
- Urbanización A.H Sector H-1
- Urbanización A.H Sector H-I Bello Horizonte
- Urbanización A.H Sector La Florida
- Urbanización A.H Sector Las Lomas Huertos de Manchay
- Urbanización A.H Sector Las Mercedes
- Urbanización A.H Sector Los Ángeles
- Urbanización A.H Sector Virgen del Carmen
- Urbanización A.H UPIS Corazón de Jesús
- Urbanización A.H Virgen de Chapi-Manchay
- Urbanización A.H Vivienda Nueva Gales
- Urbanización Asociación Centro Poblado La Unión Manchay Alto
- Urbanización Asociación de la UPIS Vista Alegre de Manchay
- Urbanización Asociación de Viviendas Las Lomas de Pachacamac
- Urbanización Asociación de Viviendas Virgen del Carmen
- Urbanización Asociación de Vivienda Las Palmeras de Frontera
- Urbanización Asociación de Vivienda Las Casuarinas de Collanac
- Urbanización Asociación Vivienda El Prado de Cieneguilla
- Urbanización C.C. de Collanac Sector Santa Rosa
- Urbanización C.P. Balcón del Cielo
- Urbanización C.P. Rinconada Alta
- Urbanización C.P.R H. de Manchay Sector Los Jardines
- Urbanización C.P.R H. de Manchay Sector Nuevo Progreso
- Urbanización C.P.R H. de Manchay Sector R Los Álamos
- Urbanización C.P.R H. de Manchay Sector El Balcón
- Urbanización C.P.R H. de Manchay Sector Los Eucaliptos
- Urbanización C.P.R H. de Manchay Sector Pedregal
- Urbanización C.P.R H. de Manchay Sector Santa Rosa
- Urbanización C.P.R H. de Manchay Sector Villa Hermosa
- Urbanización C.P.R Huertos de Manchay Sector Rinconada Alta
- Urbanización C.P.R Huertos de Manchay Sector Central
- Urbanización C.P.R Huertos de Manchay Sector La Florida
- Urbanización C.P.R Pradera, La
- Urbanización C.P.R Sector La Meseta
- Urbanización Cooperativa de Vivienda El Oasis de La Molina
- Urbanización Cooperativa de Vivienda Las Dunas de La Molina
- Urbanización Cooperativa Vivienda El Paraíso de La Molina
INDEPENDENCIA: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. 3 de junio
- Urbanización A.H. José Carlos Mariátegui
- Urbanización A.H. San Camilo
- Urbanización A.H. Villa El Ángel
- Urbanización A.H. Volante Comité 3
- Urbanización Asociación Choferes del Perú
- Urbanización P.J. Cruz de Mayo
- Urbanización P.J. 6 de julio
- Urbanización P.J. La Melchorita
- Urbanización P.J. El Milagro de la Fraternidad
- Urbanización P.J. San Albino
- Urbanización P.J. Villa El Carmen
- Urbanización P.J. El Volante
- Urbanización U.P. El Hermitaño
- Urbanización Urb. José Gálvez
- Urbanización Urb. Las Violetas