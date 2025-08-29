Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 29 de agosto: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 29 de agosto?

Distrito

COMAS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Carmen Bajo
  • Urbanización Uchumayo
  • Urbanización Santa Rosa
  • Urbanización Señor de los Milagros
  • Urbanización La Pascana
  • Urbanización Repartición
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 29 de Agosto, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 29 de Agosto, 8:00 pm
Distrito

COMAS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Asociación de Vivienda 09 de Agosto - Virgen de las Nieves
  • Urbanización Asociación de Vivienda Cerro Calvario
  • Urbanización Asociación de Vivienda Dios es Amor
  • Urbanización Asociación de Vivienda Nuevo San José
  • Urbanización Pueblo Joven Carmen
  • Urbanización Pueblo Joven Santa Rosa
  • Urbanización Pueblo Joven Señor de los Milagros
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 29 de Agosto, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 29 de Agosto, 8:00 pm
Distrito

SAN ISIDRO: Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Country Club
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 29 de Agosto, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 29 de Agosto, 11:00 pm
Distrito

PUEBLO LIBRE: Corte de Agua hoy

Motivo
REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Cercado de Lima
  • Urbanización Oyague
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 29 de Agosto, 1:55 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 29 de Agosto, 9:00 am
Informes RPP

Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional

El cuarto viernes de agosto de cada año, celebramos el Día del Café Peruano, una fecha que rinde homenaje al esfuerzo de más de 2.800.000 caficultores y que, además, recuerda el reto pendiente: conquistar al consumidor peruano y abrirse paso en el mercado internacional. Conoce los detalles en el siguiente informe elaborado por RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

