Corte de agua en Lima hoy 29 de agosto: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 29 de agosto?

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Carmen Bajo

Urbanización Uchumayo

Urbanización Santa Rosa

Urbanización Señor de los Milagros

Urbanización La Pascana

Urbanización Repartición Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 29 de Agosto, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 29 de Agosto, 8:00 pm

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Asociación de Vivienda 09 de Agosto - Virgen de las Nieves

Urbanización Asociación de Vivienda Cerro Calvario

Urbanización Asociación de Vivienda Dios es Amor

Urbanización Asociación de Vivienda Nuevo San José

Urbanización Pueblo Joven Carmen

Urbanización Pueblo Joven Santa Rosa

Urbanización Pueblo Joven Señor de los Milagros Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 29 de Agosto, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 29 de Agosto, 8:00 pm

Distrito SAN ISIDRO: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización Country Club Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 29 de Agosto, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 29 de Agosto, 11:00 pm

Distrito PUEBLO LIBRE: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Cercado de Lima

Urbanización Oyague Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 29 de Agosto, 1:55 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 29 de Agosto, 9:00 am