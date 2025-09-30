Tras seis años de cierre, reabren al tránsito vehicular tramo de la avenida Nicolás Aylón

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este martes, 30 de septiembre, se reabrió al tránsito vehicular un tramo de la avenida Nicolás Ayllón, tras seis años de cierre por los trabajos de construcción de la Estación Circunvalación de la Línea 2 del Metro de Lima.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que tres carriles de la avenida Nicolás Ayllón, entre la avenida Manuel Echeandía y la calle Geranios, ya se encuentran libres al tránsito vehicular.

La reapertura de este tramo permitirá recuperar la conectividad vial entre San Luis y El Agustino, habilitando tres carriles en ambos sentidos para el transporte privado, destacó la ATU en un comunicado.

En sus redes sociales, la entidad compartió imágenes del tramo reabierto, en las que se ve a los vehículos particulares libremente.

Cabe mencionar que el transporte público continuará circulando por las rutas de desvío establecidas en las avenidas Nicolás Arriola y Circunvalación, acotó la ATU.



Una segunda fase de liberación en esta zona se realizará esta semana en dicha avenida, entre Circunvalación y Manuel Echeandía, donde serán reabiertos cinco carriles (tres en sentido hacia Lima y dos en sentido contrario). pic.twitter.com/58urUustZC — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) September 30, 2025

Reabrirán otro tramo de la avenida Nicolás Ayllón

La ATU informó, además, que esta semana se tiene previsto reabrir al tránsito otro tramo de la avenida Nicolás Ayllón, entre las avenidas Circunvalación y Manuel Echeandía.

En este caso, indicó la entidad, serán reabiertos cinco carriles (tres en sentido hacia Lima y dos en sentido contrario).

Según detalló la ATU, los trabajos en la Estación Circunvalación de la Línea 2 del Metro de Lima continúan a nivel subterráneo, “con un avance del 93.8 %”.

