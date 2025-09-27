Corredores Azul, Rojo y Morado ya aceptan Plin: ¿cómo puedes recargar tu tarjeta desde la app?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los usuarios de los corredores complementarios Azul, Rojo y Morado ya pueden realizar la recarga de sus tarjetas a través del aplicativo Plin desde este sábado, 27 de setiembre.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que hoy empieza el plan piloto de la recarga de tarjetas a través de la mencionada app. Ello con el objetivo de que los usuarios ahorren valiosos minutos y agilicen el abordaje a los buses del servicio.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cómo puedes recargar tu tarjeta a través de Plin?

Los usuarios deberán ingresar al aplicativo Plin a través de sus celulares o computadoras. Posteriormente, se dirigirán a la opción “Recargar transporte” para ponerle saldo a sus tarjetas Lima Pass o del Metropolitano.

Tras ello, deberán activar sus recargas en los validadores ubicados en el interior de cada bus.

Los usuarios sabrán que su recarga fue activada al escuchar tres beeps.

¿Cuánto se puede recargar a través de Plin?

La ATU precisó que el monto mínimo de recarga por día es S/1 y S/200 como máximo.

¿Qué pasa si no tengo Plin?

Los usuarios que no cuenten con Plin podrán seguir recargando sus tarjetas a través del personal dispuesto en los principales paraderos, taquillas o máquinas de recarga de las estaciones del Metropolitano. Asimismo, en los más de 1 200 puntos de venta externa, como bodegas, farmacias y tiendas Tambo y Oxxo.

Opción ya se encontraba activa en las estaciones del Metropolitano

En una primera etapa, en marzo, la ATU puso en marcha las recargas con Plin en el Metropolitano. Hasta la fecha, los usuarios de este servicio han realizado cerca de dos millones recargas a través de su aplicativo móvil.