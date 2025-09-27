Todo listo para el primer recorrido del Señor de los Milagros: conoce las rutas de transporte público que te acercarán

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¡Atención devotos! Este sábado 4 de octubre, el Señor de los Milagros realizará su primer recorrido desde el medio día por el centro de Lima ante miles de fieles.

En su primera salida tradicional, el Cristo Moreno tiene previsto partir del Santuario de las Nazarenas, para luego recorrer las avenidas Tacna y Emancipación; y los jirones Chancay y Conde de Superunda.

Debido a la salida del Señor de los Milagros, la Policía Nacional cerrará calles y avenidas aledañas de manera progresiva, según avance la procesión.

Plan de rutas

A causa del cierre de las avenidas, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha dispuesto un plan de rutas para los servicios del Metropolitano, los corredores complementarios y las unidades de transporte público convencionales.

A continuación, conoce todos los planes de desvío:

Metropolitano

El servicio regular A sufrirá variaciones. Los buses circularán la avenida Alfonso Ugarte en ambos sentidos y tendrá como paradas las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España.

Por otro lado, el servicio regular C solo llegará hasta la estación Central. Asimismo, las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas hasta que culmine la procesión.





Corredor Azul

Los buses del Corredor Azul transitarán por las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Alfonso Ugarte (Plaza Ramón Castilla y Plaza Dos de Mayo) y Nicolás de Piérola; y retomarán su recorrido por la av. Garcilaso de la Vega, con dirección a los distritos de Barranco y Miraflores.

En el sentido hacia El Rímac, las unidades circularán por la av. Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte (Plaza Dos de Mayo y Plaza Ramón Castilla), Caquetá, Los Próceres, jr. Virú; y retomarán su ruta por la av. Prolongación Tacna.

Cabe precisar que también se habilitarán paraderos temporales para facilitar el acceso y salida de los fieles que acudan a la procesión. Estos se encontrarán en la av. Nicolás de Piérola, a la altura del cruce con la av. Tacna y de la plaza Dos de Mayo.

En el caso de los buses del Servicio Extraordinario 08 del Corredor Azul, que llegan a Lima desde San Martín de Porres, solo circularán hasta el jirón Washington, a donde ingresarán por la av. Bolivia. Tras ello, regresarán a dicho distrito por las avenidas Uruguay y Venezuela para continuar por su recorrido habitual.

Corredor Morado

Sobre los buses del corredor Morado, el servicio 412 llegará solo hasta el jr. Virú, en el Rímac, e iniciará su retorno hacia San Juan de Lurigancho.





Transporte público convencional

En el caso de unas unidades de transporte público convencional, los servicios de transporte mantendrán sus recorridos. No obstante, los vehículos que vienen desde la avenida Argentina llegarán hasta la Plaza Ramón Castilla, y retornarán hacia el Callao.