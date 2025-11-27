MML anunció el cierre vehicular total del cruce de las avenidas Grau y Aviación: ¿cuáles son las rutas alternas?

Atención, conductores. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció el cierre vehicular total del cruce de las avenidas Miguel Grau y Aviación, en el sentido este-oeste (con dirección a la plaza Grau), a partir de las 00:00 horas de este viernes, 28 de noviembre.

En un comunicado, el municipio explicó que este cierre de vías se da en el marco de la ejecución de obras de la vía Expresa Grau, que unirá por primera vez el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima.

Según la MML, el cierre por obras de esta intersección “culminará antes de las fiestas navideñas”.



¿Cuál es el plan de desvío vehicular por obras en la Vía Expresa Grau?

Debido a este cierre, el municipio ha dispuesto este plan de desvío vehicular:

De La Victoria a Lima: los vehículos (incluidas las ambulancias) que vienen de la avenida Aviación deben girar hacia el jirón García Naranjo o el jirón Antonio Raimondi, para entrar al jirón Huánuco y, luego, llegar a la avenida Grau, para retomar su trayecto hacia el Centro de Lima.

De Lima a La Victoria: desde la avenida Grau, los vehículos pueden voltear por la avenida Aviación y seguir su ruta con normalidad.

Cabe mencionar que durante el cierre por obras se habilitará un paso peatonal para los usuarios que deben caminar hacia el paradero de buses en el jirón Huánuco y los accesos para las ambulancias del Hospital Nacional Dos de Mayo.

