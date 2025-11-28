Este es el panorama tras el cierre vehicular total del cruce de las avenidas Grau y Aviación [VIDEO]

Los vecinos exigen la presencia de más agentes de la PNP en la zona. | Fuente: RPP

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso el cierre vehicular total del cruce de las avenidas Miguel Grau y Aviación, en el sentido este-oeste (con dirección a la plaza Grau), a partir de las 00:00 horas de este viernes, 28 de noviembre.

Un equipo de RPP llegó esta mañana hasta la intersección de estas avenidas y recogió los testimonios de los usuarios, quienes mostraron su malestar ante el cierre de la vía y la falta de presencia policial.

Asimismo, los vecinos exigen la presencia de más agentes de la PNP en la zona. Según refieren, en hora punta, la delincuencia aumenta, debido a que hay mayor concurrencia de vehículos y tráfico.

En diálogo con RPP, el arquitecto Lech Espinoza, gerente central de Infraestructura de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), explicó que la intersección fue cerrada debido a trabajos de mejoramiento de la vía, en el marco de la ejecución de obras de la vía Expresa Grau, que unirá por primera vez el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima.

“Se trata de una vía y la conexión de la estación central de Metropolitano con la estación Grau del tren eléctrico de una distancia de 2.8 kilómetros. […] ¿Por qué se va a cerrar? Por la mejora del mismo, se va a hacer la calzada nueva de concreto, que va a durar mucho, y las veredas”, indicó.

¿Cómo se maneja el desplazamiento de las ambulancias del Hospital Dos de Mayo?

La salida y e ingreso de Emergencia del Hospital Dos de Mayo se encuentra por la intersección de la vía cerrada, por lo que los pacientes y usuarios han mostrado su preocupación por el ingreso y salida de las ambulancias.

Ante ello, el arquitecto Espinoza señaló que el ingreso y salida a esta zona del nosocomio se encuentra libre. Según comentó, han dispuesto personal para que labore en este punto las 24 horas y esté garantizado el acceso y retiro de las ambulancias.

“Siempre ha estado libre el tema del ingreso de la Emergencia al hospital. Vamos a tener un personal táctico. El ingreso no es como un muro de concreto, estamos poniendo una malla de red y con un personal táctico de las cuales en estos 10 días va a estar presente de día y de noche; o sea, las 24 horas al servicio, de las cuales, si viene la Emergencia a través de la ambulancia o a veces viene la Policía, el Serenazgo o los Bomberos, puedan acceder y directamente ir a la emergencia del hospital”, concluyó.