¡Atención! Hoy habrá corte de agua en Lima: conoce AQUÍ los distritos y horarios

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este miércoles, 29 de noviembre, habrá corte de agua en varios distritos de Lima.

La suspensión del servicio, programada para realizar trabajos de mejoramiento en el sistema de agua potable, no afectará a la totalidad de estas jurisdicciones, restringiéndose a zonas específicas y por unas horas.

Sedapal destacó que estos trabajos “son importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lima y Callao”, en un mensaje enviado en sus redes sociales.

El corte de agua será de la siguiente manera:

-San Juan de Lurigancho (de 9 h a 23:55 h)

A.h. Integ. Solid y prog. sect. Pedro Zazzali.

-Villa María del Triunfo (de 8 h a 20 h)

P.j. Cercado.

-Cercado de Lima (10 h a 23 h)

Urb. Benavides, urb. Cipreses, urb. Elio 1ra Et., urb Elio 2da Et., urb. Elio 3ra Et., urb. Elio 4ta Et., urb. Neón Lux.

-San Juan de Lurigancho (de 9 h a 21 h)

Urb. Mangomarca, urb. Mangomarca Alta, coop. Vipol, coop. Trabajadores APTL, asoc. Villa Mangomarca, CR. La Rinconada.

-Ate (de 12 h a 20 h)

A.h. Huaycán Zona Z.

-La Molina (de 13 h a 21 h)

Urb. Hacienda, urb. Molina Vieja 1ra Etapa, urb. Molina Vieja 2da Etapa, urb. Remanso de La Molina 1ra Etapa.

-Surco (de 10 h a 2 h del jueves)

Todo el sectot 123 y parte del sector 76.

