Sunass atendió más de 97 mil denuncias por problemas en servicio de agua y desagüe

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), informó que hasta lo que van del año atendió más de 97 538 denuncias por problemas en servicio de agua y desagüe a nivel nacional.

El director de la Dirección de Usuarios de Sunass, José Luis Patiño, precisó que la mayoría de problemas denunciados son facturaciones atípicas, errores al momento de la toma de lectura de medidores y la exigencia de las empresas prestadoras de servicios para realizar el pago antes de presentar un reclamo.

"Si usted como usuario considera que su empresa no le está brindando información o simplemente le está rechazando el reclamo, por favor nos llama al (Fono Sunass) 1899. Hasta el momento tenemos más de 97 mil usuarios que hemos atendido sus problemas y las regiones de mayor demanda de atención, aparte de Lima, que concentran una gran cantidad de población son Piura y Junín, donde los problemas de agua son evidentes", dijo.

En el caso de la región Piura (10 %) la mayor cantidad de problemas reportados son por el colapso de alcantarillas y obras inconclusas, mientras que en la región Junín (5 %) es por el abastecimiento por horas y por el estrés hídrico.

¿Cómo presentar un reclamo?

Sunass señaló que si un usuario no está conforme con el servicio de agua potable y alcantarillado que recibe puede presentar un reclamo de manera virtual, presencial o telefónica, ante su empresa prestadora (EP). Si el usuario elige la vía virtual, deberá llenar un formulario en la web de la EP, si lo hace de manera presencial, deberá solicitar y llenar el formato número 2 y si opta por la vía telefónica, el titular del predio deberá indicar su número de DNI.



Cabe precisar que, durante el proceso de reclamo el “paga primero, reclama después” no existe y que, si la empresa exige la cancelación del recibo reclamado, el usuario puede presentar una queja.



Para presentar un reclamo, los usuarios deben detallar información básica como el número de suministro, el nombre del titular, representante o del usuario efectivo de la conexión. Asimismo, se tiene que indicar el tipo de reclamo, por ejemplo, por facturación elevada, entre otros datos.



Los usuarios tienen hasta dos meses o 60 días calendario, a partir de la fecha de vencimiento de su recibo, para realizar el reclamo. Lo recomendable es presentarlo antes de la fecha de vencimiento de su segundo recibo, así evitarán riesgos de un corte del servicio.



Iniciado el reclamo, la empresa de saneamiento deberá responder en un plazo máximo de 35 días útiles a través de una resolución. Si el usuario no está de acuerdo con la decisión, tiene la opción de presentar un recurso de apelación.