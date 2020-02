ALCALDE GEORGE FORSYTH ALZA SU VOZ DE PROTESTA CONTRA LA AATE 📣📣 Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico no ha cumplido con la reubicación de dos piscinas en el Complejo San Cosme El alcalde George Forsyth, mediante un video subido a la red social Instagram, se dirigió enérgicamente a la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) ante la demora en la reubicación de dos piscinas en el Complejo Deportivo San Cosme. Según el proyecto, el municipio tuvo que ceder parte del terreno de dicho complejo por donde está ubicado dos piscinas y que en la actualidad han quedado inservibles, impidiendo la realización de talleres de verano de los jóvenes y niños que viven en los alrededores. Las declaraciones las realizó desde las instalaciones del complejo ubicado en las faldas del cerro San Cosme, mostrando los trabajos que viene realizando la AATE en la construcción de una estación de la futura Linea 2 del Metro de Lima en la Av. Nicolás Ayllon y que da a la parte posterior de la instalación municipal. El burgomaestre hace evidente su molestia ya que la AATE se había comprometido en reubicar las piscinas en breve plazo, situación que no se ha cumplido pese a las constantes reuniones y solicitudes cursadas durante varios meses. “Yo ya me cansé de estar teniendo reuniones, así que ya les viene la carta notarial... Estamos todos de acuerdo en que necesitamos las estaciones, es importante para Lima, pero no se olviden de la población... Nadie va a venir a faltarnos el respeto, manifestó George Forsyth. Asimismo, el alcalde deja en claro que la obra de la Linea 2 del Metro de Lima es necesario para la ciudad, pero no por eso se puede vulnerar las necesidades de todos los victorianos, impidiendo el acceso a actividades recreativas y deportivas. #ALaVictoriaSeLaRespeta 🧢