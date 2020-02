George Forsyth, alcalde de La Victoria | Fuente: Andina

El alcalde del distrito de La Victoria, George Forsyth, negó domingo que sus declaraciones sobre los ciudadanos venezolanos sean xenofóbicas. Esto luego que en una entrevista con RPP Noticias, señalaran que las mafias de venezolanos en su distrito "debían largarse".



"Mi opinión no es de xenofobia porque no importa si eres peruano o extranjero, si eres chino o ruso. Ese no es el problema. El tema es que cumplan las leyes. He tenido 10 fiscalizadores en el hospital debido a este grupo de venezolanos que dejan muy mal a la inmensa mayoría de venezolanos que trabaja de forma honesta", dijo.



George Forsyth insistió que los ciudadanos venezolanos relacionados a hechos de delincuencia son producto de un "plan maquiavélico" del dictador Nicolás Maduro para desestabilizar Latinoamérica.

En ese sentido, afirmó que la Municipalidad de La Victoria continuará con operativos con Migraciones y Policía de Extranjería para detener a extranjeros que no cumplan las leyes.

"Hemos hecho con el coronel un operativo hace unos días donde se intervinieron a más de 50 venezolanos, donde ya pasaron todos los procesos (...) y los operativos van a continuar", afirmó George Forsyth.

El alcalde aprovechó para resaltar la firma de un convenio entre la Municipalidad de La Victoria y el Ejército Peruano, pero aclaró que los acuerdos específicos que deriven de este convenio no estarán relacionados a una intervención para luchar contra la delincuencia.

"Pero definitivamente es muy complejo que el Ejército intervenga en esa zona", manifestó George Forsyth.

Sin embargo, la autoridad edil no quiso pronunciarse sobre el proceso disciplinario que la comuna le abrió a su exgerente de Fiscalización, Susel Paredes,por comentarios políticos durante la campaña electoral.

George Forsyth realizó estas declaraciones tras la ceremonia por el centenario del distrito de La Victoria que se desarrolló en la Plaza Manco Cápac. Al evento también asistió el presidente de la República, Martín Vizcarra.