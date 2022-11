Cola para el concierto de Bad Bunny. | Fuente: RPP

La Policia Nacional confirmó a RPP Noticias que más de 3 mil entradas fueron rechazadas en la puerta del Estadio Nacional en la primera fecha del concierto del puertorriqueño Bad Bunny.

Sin embargo, solo 25 personas de las más de 3 mil estafadas han realizado la denuncia de manera formal en la comisaría.

El coronel de la PNP José Cruz precisó que los agraviados han reportado a seis personas por la estafa de 37 mil soles. Asimismo, el coronel dio cuenta que, de los denunciados, dos forman parte de la investigación que tiene como cabecilla a Pamela Cabanillas.

"Dos de estas seis personas se encuentran vinculadas a la investigación que se viene llevando a cabo contra Pamela Cabanillas Suárez y Franco Patiño Guerrero", apuntó.

Informó además que ya existe detención preliminar y orden de captura tanto contra Cabanillas Suárez, como Patiño Guerrero. Este último se ha acogido a la confesión sincera.

"Se ha allanado a la investigación. Él (Patiño Guerrero) indica dar una determinada cantidad de dinero, que ha podido recaudar. Ha devuelto 100 mil soles, ha depositado a través de su abogado a la cuenta del Ministerio Público", precisó.



PNP confirma estafas en primer concierto de Bad Bunny. | Fuente: RPP

Joven perdió 2 600 soles

Clara Isabel, fanática del ‘Conejo Malo’, reveló a RPP Noticias que había comprado dos entradas en reventa por las cuales pagó 1 300 soles por cada una.

La fanática comenzó a sospechar que había sido víctima de estafa porque no pudo validar las entradas en la web de Teleticket. Sus suposiciones comenzaron a tornarse realidad cuando la vendedora dejó de responderle los mensajes. “La chica que me vendió, me ha bloqueado”, lamentó.

“¡Ay, me estafaron! Fui a validar las entradas en Teleticket y me dijeron que no se podía, deberían ayudarnos. La única respuesta que nos dieron es que vayamos al Estadio y preguntemos. Vinimos al Estadio, pero nadie nos dio solución y nos dijeron que, al parecer, la entrada es falsa”, contó a RPP Noticias.