Asalto en el Callao | Fuente: RPP

Un grupo de delincuentes robó este miércoles 400 mil soles a un empresario que se desplazaba con su vehículo por el Callao.

Según información policial, Fredy Camino Ortiz fue interceptado por dos vehículos en la intersección de la avenida Pacasmayo y Bocanegra luego de retirar del banco los 400 mil soles.

De los automóviles descendieron cuatro delincuentes que le apuntaron con armas de fuego, le quitaron el dinero y escaparon del lugar.

Persecución a delincuentes

El empresario decidió ir detrás de los sujetos en su camioneta, pero en la persecución recibió disparos a la altura del Parque Chim Pum Callao, donde terminó despistando su vehículo e impactando contra unos árboles al intentar evitar las balas.



"Yo escuché un balazo, después de ese balazo se escuchó tres balazos más y luego el impacto. Al salir vi el auto empotrado en el árbol", relató una vecina.



El caso está a cargo del Departamento de Investigación Criminal de Bellavista, donde también fue trasladado el vehículo del agraviado. A raíz de la balacera, los vecinos piden mayor resguardo policial.

