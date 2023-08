Dos niños resultaron heridos por balas perdidas durante tiroteo en Chorrillos

Policiales / Crímenes Chorrillos: dos niños resultaron heridos de balas tras enfrentamiento entre policías y delincuentes

Dos niños -de 5 y 8 años- resultaron heridos de bala durante un enfrentamiento entre dos ladrones y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el cruce de las avenidas Ecuador y Asunción, en el distrito limeño de Chorrillos.

Jacqueline Jáuregui, tía de los menores, contó a RPP Noticias que sus sobrinos habían salido con su madre para ir a la tienda, sin imaginarse que se toparían con una persecución policial.

Según contaron los testigos, los infantes fueron alcanzados por los proyectiles disparados por un agente policial, quien abrió fuego para detener a los criminales que iban a bordo de una motocicleta.

“Los vecinos me han dicho que ha sido un policía, pero yo no lo he confirmado, porque no he estado ahí. En la desesperación, he socorrido a los niños y a mi cuñada, pero hay cámaras y todo eso se ve”, contó Jacqueline.

¿Cuál es el estado de los niños?

Los dos niños fueron trasladados de emergencia al Hospital José Casimiro Ulloa, en Miraflores. Según pudo conocer RPP Noticias, la niña (5) ya fue dada de alta; sin embargo, la situación de su hermano (8) es crítica, porque recibió un disparo a la altura del estómago.

La tía de los niños exige a la Municipalidad de Chorrillos entregar las imágenes de las cámaras de seguridad de una caseta que, de acuerdo con su relato, captó los momentos de la balacera. El objetivo de los familiares es determinar quién fue el responsable de las balas pérdidas que impactaron contra los niños.

“Si ha habido una persecución, ha habido un responsable de los disparos”, sentenció.