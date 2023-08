Atentado en Chorrillos: sujetos armados dispararon varias veces contra una casa

Policiales / Crímenes Gustavo Bazán: "Hay seis impactos de bala en el portón"

Desconocidos disparan contra puerta de vivienda familiar en Chorrillos | Fuente: RPP

La inseguridad ciudadana en su máxima expresión. Un grupo de desconocidos disparó hasta seis veces contra el portón de una casa de la primera cuadra de la avenida Cordillera Vilcabamba, en el distrito de Chorrillos.

La familia residente en la casa quedó atemorizada, luego de que los hombres, a bordo de una motocicleta, desataran la balacera frente a su predio.

El portón de fierro de color verde tiene seis agujeros y a unos cuatro metros, en plena calle, se hallaron los casquillos de bala.

"Hay seis impactos de bala"

Gustavo Bazán (40), propietario de la casa y taxista, señaló a RPP Noticias que en el momento del ataque se encontraban su esposa e hijos dentro de la vivienda.

Desconocidos disparan contra puerta de vivienda familiar en Chorrillos | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jackeline Arce

"Me llama mi pareja y me dice que hay seis impactos de bala en el portón. No tengo ningún problema con nadie. Dijeron que era una moto lineal y lo que dice mi pareja es que escuchó los disparos y que la moto arrancó", relató.

Tras el ataque, el agraviado realizó su denuncia en la Comisaría PNP Mateo Pumacahua de Chorrillos. En tanto, peritos de criminalística llegaron hasta la casa, para las indagaciones preliminares y el recojo de los elementos expuestos.

La familia solicitó mayor presencia policial y del personal de Serenazgo para una mayor seguridad en esta zona de Chorrillos.