Sunass: incremento de tarifas de agua potable aún no está confirmado pues está "sujeto a evaluación"

Lima El representante de la Sunass señaló que el reajuste de las tarifas no tiene que ver con el déficit hídrico reportado por Sedapal

Tras conocerse la posibilidad de que, el próximo año, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) incremente las tarifas de agua potable, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) dio precisiones sobre el tema.

José Luis Patiño, director de la Dirección de Usuarios de la Sunass, indicó que, efectivamente, la empresa previó un "reajuste" de las tarifas para el año 2024 en un 8.4%, según figura en su estudio tarifario para el periodo 2022-2027. Sin embargo, negó que esto estuviera totalmente confirmado a la fecha.

"Está sujeto a evaluación"

El representante de la Sunass explicó que "la actualización de la tarifa" de agua es "un factor importante para su sostenibilidad en el tiempo"; pero que, en este caso, está sujeta a evaluación del cumplimiento de sus metas en función a la "mejora del servicio".

"Esta actualización tiene que ir atada a una serie de condicionamientos que apuntan a una mejora de los servicios (...) Eso debe ser previamente analizado por Sunass de acuerdo a los resultados de los dos primeros años de la gestión de Sedapal (en el quinquenio 2022-2027)", sostuvo.

"Esto indica que, si tienen un nivel de retraso en su programa de inversiones, no están asegurando continuidad en la forma y las condiciones que el regulador está planteando, este reajuste no iría", agregó.

José Luis Patiño resaltó que el programa de inversiones de Sedapal en el periodo señalado "asciende a más de S/1 900 millones de soles", e involucra "la expansión del servicio a zonas donde hay población que no tiene agua y mejora en las condiciones de la prestación del servicio". Por lo tanto, señaló que esperarán que "termine el 2023 para hacer la evaluación respectiva".

"En el primer año, por ejemplo, (en) obras relacionadas al mejoramiento de las condiciones de las reservas de aguas subterráneas, tienen un retraso evidente en el programa de inversiones. Eso es lo que estamos detectando", indicó.

"También se debe evaluar los niveles de continuidad de algunos sectores que están asociados a obras, obras de expansión y de micro medición. Todo eso debe evaluarse una vez culminados los dos primeros años y luego el regulador tiene que comunicar cuáles han sido los resultados y si aplican o no los reajustes que se han programado para el tercer año", afirmó.

Además, explicó que, de darse el incremento tarifario, esos fondos deberían estar destinados a "recursos para otros proyectos", conforme al "ciclo de inversiones ligados a tarifa".

"El quinquenio anterior no se aplicaron algunos reajustes previstos, porque Sedapal no cumplió (…) Nosotros somos muy estrictos porque la tarifa responde a criterios técnicos de evaluación y por eso la importancia de esta verificación de las metas porque el usuario exige que, si hay un incremento de un sol o dos soles, eso debe ir asociado a mejoramientos tangibles en la calidad de la prestación del servicio. Si no cumple a diciembre del 2023, no suben las tarifas", puntualizó.