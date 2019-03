La PNP se encuentra investigando a los agentes policiales. | Fuente: Google Maps

Ruth Carolina Carrasco Choque (32) denunció que su esposo Jordan Mormontoy Aldana (42) murió luego de que dos agente policiales lo golpearan brutalmente para intervernirlo. Ello luego de que los efectivos llegaran a la vivienda de la pareja porque este estaba agrediendo a su esposa. El hecho ocurrió en la urbanización Santa María, Chosica.

Según contó Carrasco Choque a Correo, Mormontoy Aldana llegó hasta la vivienda e inició una discusión. Tras ello, el sujeto empezó a hacer disturbios y los hijos de la pareja fueron quienes dieron aviso a la policía.

“Mi esposo estaba como agresivo. Me empujó al piso y mi hija vio eso”, contó la señora a Canal N. “Cuando llegaron, les dije a los agentes que mi esposo estaba alterado y que me ayudaran. Entra un policía primero y después el otro. Luego, escuché que mi esposo gritaba, me acerqué y vi que él estaba poniendo resistencia, estaba descontrolado”, agregó Ruth Carrasco.

Según el reporte policial, Jordan Mormontoy se encontraba bajo los efectos de alguna droga y fue trasladado al hospital César Augusto Tello de Chosica en donde falleció. Carrasco aseguró que en la comisaría de Chosica no le permitieron presentar la denuncia contra los policías.

Protección judicial

Correo reportó que Ruth Carolina Carrasco Choque tenía una medida de protección a su favor emitida por el Poder Judicial. Además, se conoció que ella habia sido víctima de maltrato físico y psicológico antes de la intervención y que el hombre era consumidor de drogas.