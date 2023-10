Cluber Aliaga consideró que bandas de trata de personas en Lince podrían tener cómplices en la Policía y autoridades

Policiales / Crímenes Cluber Aliaga consideró que las bandas criminales habrían infiltrado a la Policía

El último sábado, dos sujetos a bordo de una moto detonaron una granada de guerra en las inmediaciones del Hotel Aristo, ubicado en la cuadra 20 de la av. Petit Thouars, en el distrito limeño de Lince.

Ante ese hecho delincuencial, la alcaldesa del distrito, Malca Schnaiderman, solicitó que se declare en emergencia su jurisdicción "ya que viene siendo atacado por las mafias de la trata de personas y del proxenetismo".

Al respecto, el abogado y exministro del Interior, Cluber Aliaga, en diálogo con RPP Noticias, consideró que dichas organizaciones criminales no podrían actuar sin tener algún tipo de "protección" por parte de la autoridad policial.

"Debe haber algún tipo de infiltración de las organizaciones criminales que se mantienen en el lugar con cierta protección", aseveró.

En ese sentido, indicó que debería realizarse una "investigación interna" para determinar si habría alguna "complicidad" entre los criminales y las autoridades respectivas.

"Hay que ver el tema en profundidad y hacer una investigación interna con la finalidad de determinar por qué estas bandas siguen actuando a vista y paciencia de todo el mundo y no hay una respuesta de parte de la Policía y de las autoridades municipales que inspeccionan los negocios (…) ¿Se hacen de la vista gorda con el negocio clandestino de la prostitución? Indudablemente se sospecha de una complicidad", sostuvo.

Asimismo, el exministro del Interior consideró que, si el problema no había sido resuelto, es responsabilidad del general PNP Víctor Zanabria Angulo, jefe de la Región Policial Lima.

"Eso es responsabilidad indudable del jefe de la Región Policial Lima que tiene que estar monitoreando a sus comisarios, a las unidades especializadas, porque si no funcionan tiene que cambiarlos a todos", agregó.

¿Serviría el estado de emergencia en Lince?

Respecto a la solicitud de la alcaldesa de Lince de declarar en estado de emergencia su distrito, Aliaga Lodtman consideró que ello no solucionará el problema de criminalidad.

"Aquí hay varios puntos para analizar. En primer lugar, la efectividad del estado de emergencia. Si solamente declarando el estado de emergencia tendríamos garantía de que se va a recuperar la seguridad ciudadana, no dudaríamos en declarar el estado de emergencia en todo el Perú; pero eso no es así (…), no es el camino", señaló.

"Declarar en emergencia Lince o más distritos no va a resolver el problema. Lo que tenemos que hacer es corregir cualquier deficiencia que se tenga en los distritos donde está funcionando, mejorar la operatividad de nuestras fuerzas con entrenamiento y la destreza necesaria para conseguir resultados positivos", afirmó.

El extitular del Mininter señaló que "se ha declarado en estado de emergencia dos distritos y una provincia de manera repentina, sin haber planificado, organizado o equipado previamente a la PNP y las FF.AA.".

"Antes de decretar un estado de emergencia, lo que la Policía debe hacer es seleccionar al personal idóneo para los objetivos que se pretende alcanzar. Entrenarlos y equiparlos adecuadamente y luego ponerlos en operaciones para conseguir resultados concretos en el plazo más breve posible", sostuvo.

Además, Aliaga señaló que debe fortalecerse la actuación de los operadores de justicia para detener la delincuencia.

"Lo importante es la actuación de los operadores de justicia. Los fiscales y jueces deben pedir la máxima pena porque este tipo de actos no solo matan a una persona, sino que causan el terror en todo un sector de la población", puntualizó.