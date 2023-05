“Es la última vez que te advierto”: regidor de Comas denuncia ser víctima de extorsión y amenazas de muerte

Lima Comas: regidor denuncia ser víctima de extorsión y amenazas de muerte

“Es la última vez que te advierto, a la siguiente ya no voy a romper tu luna, van a ser otras medidas”. Este es el mensaje que recibió el regidor del distrito de Comas, Yenson Cornejo Milla, quien denuncia ser víctima de extorsión y amenazas de muerte.

El funcionario contó a RPP Noticias que las amenazas iniciaron hace un mes y le pedían hasta 500 soles semanales a cambio de una supuesta protección. Desde entonces —y al negarse a pagar dicho monto— entre uno a dos hombres a bordo de una motocicleta pasan por su casa constantemente.

Incluso lanzan piedras en su propiedad y a la de sus vecinos. Por ejemplo, el día de ayer, cuando se dirigían a sus centros de labores, fue amenazado directamente por uno de ellos.

“Agarra una piedra y como si me hubiera arrinconado me dijo ‘es la última vez que yo te advierto, a la siguiente ya no te voy a romper la luna, ya va a ser otra medida, las consecuencias que ya te he dicho’”, declaró Yenson a RPP Noticias.

Yenson Cornejo Milla declaró que tanto el alcalde como trabajadores de Comas han sido víctimas de amenazas de muerte. | Fuente: RPP

“Sería el tema de la muerte. Más que asustado, me siento preocupado por el tema de mi familia porque de repente puedo buscar diferentes maneras de no encontrarme con ellos, pero la familia es la que queda en casa”.

Amenazas al alcalde

Antes esta situación, Yenson Cornejo Milla hizo un pedido a las autoridades. Agregó que en los últimos meses tanto el alcalde y otros trabajadores del distrito limeño de Comas han sido víctimas de amenazas de muerte.

“Solamente pido que haya más presencia policial, más que todo por mi integridad física y la de mi familia. Ya han matado a un regidor en Santa Anita, ¿quieren otro muerto más para que recién actúen?”, acotó.