Todo quedó grabado en video: secuestran a dueño de cevichería en San Juan de Lurigancho

Seguridad Secuestradores fueron captados en cámaras de seguridad

Agentes de la Depincri están conversando con los familiares del empresario para poder dar con su paradero. | Fuente: RPP

El dueño del negocio de la cevichería Purito Mar fue sacado a la fuerza de su local y fue secuestrado por tres hombres armados de identidad desconocida. Los hechos ocurrieron poco después de las 6 p. m. de ayer, lunes 8 de mayo, en la cuadra 1 de la avenida Gran Chimú, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Un video de seguridad mostró cómo uno de los presuntos secuestradores, vestido con casaca azul y gorro amarillo, tenía al empresario de la nuca y lo dirigió hasta un auto de color gris.

De inmediato, la hermana del empresario salió para apoyar a su familiar, pero uno de los cómplices la golpeó en la cabeza, provocando que la mujer de desvanezca.

De momento, según información policial, el empresario dueño de la cevichería no ha sido ubicado.

RPP Noticias intentó comunicarse en el transcurso de la mañana con la hermana, quien fue la que puso la denuncia en la comisaría de Zárate, pero ha preferido no brindar declaraciones.

No obstante, anoche señaló que su hermano había recibido amenazas por presuntos cobradores de cupos y al negarse a efectuar estos pagos es que se habría ejecutado este secuestro.





Hermana del empresario intentó ayudarlo, pero fue golpeada en la cabeza. | Fuente: RPP

¿Cobro de cupos?

Además, RPP Noticias logró conversar con un vecino de la primera cuadra de la avenida Gran Chimú, una zona con negocios como restaurantes, panaderías, bares, y lo que ha señalado es que si bien es cierto esta es una zona comercial y se registran robos, esta es la primera vez que se escucha de la modalidad del cobro de cupos.

"Él tiene ahí tiempo, años, y todo normal. La cevichería es una de las más concurridas y no he observado nada particular", manifestó.

Por lo pronto, el local de la cevichería Purito Mar permanece cerrado. Durante las primeras horas de la mañana no hemos visto que llegue personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), pero ha trascendido que agentes de la Depincri están conversando con los familiares del empresario para poder dar con su paradero.