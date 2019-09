El ciudadano venezolano detenido en Tumbes confesó su participación en el crimen. | Fuente: RPP Noticias

Abraham Alberto Perozo Borjas, el ciudadano venezolano detenido en Tumbes, confesó la noche de este martes su participación en el doble homicidio y descuartizamiento dentro de un hostal en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Según explicó a los efectivos de la Comisaría de Aguas Verdes en Tumbes, fue contratado por ‘Machelo’ para sacar los cuerpos de uno de los cuartos del hostal ‘Señor de Sipán’ y dejarlos tirados abandonarlos en diversos puntos de la ciudad.

“A mí me contrató Machelo, a él fue quien conocí yo, para sacar los cuerpos de arriba meterlos en el taxi y ya. Después me dio marihuana para vender. Nosotros llevamos los cuerpos a Fiori (a los otros) los contrató Machelo, yo no los conocía”, dijo en un video emitido por 90 Noche.

Crimen por drogas

Comentó, además, que el crimen del peruano Jafet Torrico Jara (24) y el venezolano Rubén Mauricio Matamoros Delgado (22) se habría dado por una deuda por drogas del ciudadano extranjero.

Precisó que Machelo le dio a Matamoros 50 paquetes de S/10 cada uno para que venda, pero la víctima nunca dio el dinero. Respecto de la muerte de Torrico, dijo que se dio porque era amigo del ciudadano venezolano.

“(El crimen se dio) por una droga porque nunca dieron la plata de la droga. Le dieron 50 paquetes de 10 y él nunca dijo nada de los paquetes. Lo que pasa que yo escuché que él era amigo del venezolano”, dijo.

Detenidos y sospechosos

Perozo Borjas fue capturado este martes el Aguas Verdes, Tumbes y fue trasladado a Lima para que responda por el doble homicidio en San Martín de Porres. Actualmente, además de Perozo, hay tres detenidos vinculados al caso: Alexander Rafael Salazar Álvarez, Angelbert Alejandro Díaz Colina y Verónica Andreina Montoya Araujo.

De momento, la Fiscalía maneja información de hasta seis sospechosos en el crimen. Se trata de los ciudadanos venezolanos conocidos ‘Legui’, ‘José Concho’, ‘Jesús’, además de ‘Barbará López’ (alias ‘Michel’) y ‘Bárbara’.

También está incluido William Rondón (alias ‘Machelo’) a quien Perozo Borjas menciona como quien lo contrató. Todos estuvieron hospedados en el hostal, cuyo cuartelero es sindicado como coautor.