Familias desesperadas tras desaparición de tres adolescentes en El Agustino

Lima Policía continúa búsqueda de tres adolescentes reportadas como desaparecidas

La Policía Nacional confirmó que las menores no fueron ubicadas en el edificio. | Fuente: RPP

Dos familias se encuentran desesperadas tras la desaparición -el pasado domingo- de tres adolescentes, dos de ellas hermanas, que fueron vistas por última vez tras salir de su casa, en el distrito de El Agustino.

Las investigaciones llevaron a las autoridades a un edificio de la primera cuadra de la calle Recavarren, en Miraflores: uno de los celulares de las niñas se encendió y permitió a la Policía Nacional identificar que se encontraba en algún lugar del piso 12 de este predio.

Esta mañana, se desplegó al lugar un fuerte contingente policial, acompañado de representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de la Municipalidad de Miraflores, a fin de realizar una intervención a los distintos ambientes del edificio.

Lamentablemente, tras una minuciosa búsqueda, se confirmó que las menores desaparecidas no se encuentran en el edificio, informó a la prensa el coronel PNP Juan Carlos Montufar, jefe de la División de Investigación de Trata de Personas.

“Acá no están las menores, era una información referencial en base a la geolocalización que arrojaba un tema de estas coordenadas; (...) hemos esperado a la propietaria, nos ha aperturado (sic), nos ha brindado las facilidades para ingresar”, refirió el alto mando.

“Hemos encontrado camas de masajes, revisamos la basura, todos los elementos con autorización de la propietaria y no hemos encontrado evidencia (de las adolescentes desaparecidas)”, añadió.



Celular apagado

El coronel Montufar confirmó que el celular en cuestión ha vuelto a ser apagado, por lo que no se puede determinar su ubicación a través del GPS. El alto mando indicó que la búsqueda de las adolescentes, de 13, 14 y 15 años, continuará hasta dar con su paradero.

Hasta el citado edificio llegó la señora Roxana Roca, madre de las dos hermanas desaparecidas. La mujer, consternada por lo ocurrido, hizo un llamado a las autoridades para que redoblen esfuerzos para encontrar a sus hijas, así como a la tercera menor desaparecida.

“Todos sus amiguitos, compañeritos, están consternados de lo que ha pasado, están tristes; pero no saben nada de ellas. La Policía no me ha dicho nada, están indagando”, sentenció.