Gobierno Vicente Romero: “No me preocupa la censura, sino la seguridad del país”

El ministro del Interior, Vicente Romero, dijo en RPP que no le preocupan las dos mociones de censura en su contra presentadas por el Congreso de la República. Estas declaraciones las dio luego de que recibiera el apoyo de 35 alcaldes que cuestionaron la iniciativa.

En el segmento Ampliación de Noticias de RPP, Vicente Romero señaló que lo que sí le preocupa es que el sector que lidera no tenga continuidad en la lucha contra la delincuencia.

“El tema de la censura no me ha quitado el sueño, con toda honestidad, pero sí me quita el sueño la seguridad del país. Si nosotros no tenemos continuidad en políticas, en estrategias, de planes y diagnósticos estamos llenos, pero lo importante son las líneas de acción que uno debe trabajar día a día. Ahí es el problema”, afirmó el titular del Mininter.

Anteriormente, Vicente Romero ya había manifestado que no tiene problemas en “dar un paso al costado”, sin embargo, señaló que el país necesita unidad nacional. “Pero me preocupa realmente, no la censura, el Perú, la seguridad del país”, reafirmó.

Alcaldes apoyan al Ministro del Interior

A través de un comunicado, 35 alcaldes se pronunciaron para mostrar su apoyo al ministro del Interior, Vicente Romero, frente a la moción de censura presentada en su contra por diversas bancadas en el Congreso.

“Censurar al Ministro no resolverá la problemática tan aguda en inseguridad ciudadana que por falta de una estrategia sostenida en el tiempo nos ha llevado a una inestabilidad en el sector interior”, se lee en una parte del comunicado a favor del ministro del Interior.

Los alcaldes de Lima, Rafael López Aliaga; y del Callao, Pedro Spadaro; así como los de San Miguel, Magdalena del Mar, La Perla, Carmen de La Legua, Ventanilla, Mi Perú, Bellavista y La Punta, son algunos de los alcaldes que firmaron el comunicado.