El Agustino: La Policía captura a acusado de robar celulares y vecinos intentan impedir el operativo

Policiales / Crímenes El acusado fue identificado como Elías Hauya de la Cruz

Momentos de pánico vivió un joven repartidor motorizado cuando se disponía a cumplir con un pedido en las inmediaciones del cerro San Cosme, en el distrito limeño de El Agustino. En dicho lugar, fue atacado por un presunto delincuente.

Los hechos ocurrieron la noche de ayer, domingo, cuando el trabajador - que prefirió no ser identificado por temor a represalias - fue interceptado por Elías Hauya de la Cruz, un joven de 19 años que, pese a su edad, es conocido por la Policía como un ranqueado delincuente.

Los hechos

Según narró la víctima a los agentes del orden, al pasar por la av. San Pablo, cruce con jr. Ayacucho, tuvo que reducir la velocidad debido a la pista en mal estado. De pronto, aprovechando un tumulto de gente, el acusado se abalanzó sobre él para quitarle el celular que estaba en el timón de la moto.

En el forcejeo, el agraviado cayó al suelo mientras el presunto ladrón huyó raudamente con la herramienta de trabajo del motorizado.

“Estaba circulando, haciendo un delivery a El Agustino, por el cerro San Cosme. Por los baches que hay, por la pista mojada, por los huecos, yo estaba pasando despacio y había un tumulto de gente donde, de la nada, salió un sujeto queriendo arrancharme el celular", relató la víctima.

"Forcejeamos, me hizo caer y, para no causar accidentes, dejé que se llevara el celular porque había niños cruzando la pista", agregó.

Agresión contra policías

Apenas el presunto delincuente emprendió la huida, agentes del Grupo Terna de la Policía - que estaban mimetizados con la población para seguir sus pasos - comenzaron el operativo para capturarlo.

"Después que me arranchó el celular, pasó un montón de gente corriendo detrás del chico y una chica me dice que era del Grupo Terna. Yo me quedé más tranquilo porque fueron detrás del chico y lo capturaron", relató el agraviado.

Sin embargo, cuando detuvieron al acusado, un grupo de vecinos comenzó a gritar insultos contra los agentes y los hicieron retroceder de forma amenazante. Ante ello, los policías optaron por retirarse con el intervenido rumbo a la Comisaría de San Cosme.

En dicha sede policial, Elías Hauya de la Cruz reconoció haber arrebatado el celular de su víctima, mientras que el agraviado lo identificó plenamente como el agresor. Además, recuperó su teléfono móvil.

Al cierre de esta nota, agresor y víctima permanecían en la comisaría a la espera de las indicaciones fiscales respectivas frente a los hechos.